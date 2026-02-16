Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương vua Lý Thái Tổ và chúc Tết nhân dân Thủ đô

Tối 16/2 (29 tháng Chạp), ngay trước thời khắc giao thừa thiêng liêng chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ, đồng thời thăm hỏi, chúc Tết nhân dân Thủ đô tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Phạm Gia Túc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng...

Tổng Bí thư Tô Lâm thân mật bắt tay, ân cần thăm hỏi đại diện nhân dân Thủ đô, từ các bậc cao niên đến trẻ em, trong không khí ấm áp, gần gũi những ngày đầu xuân.

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt tay, động viên lực lượng công an trực làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa và đội ngũ công nhân vệ sinh, những người ngày đêm không quản vất vả, làm việc xuyên Tết để giữ gìn bình yên cho nhân dân và môi trường xanh - sạch cho Thủ đô.

Trong không khí linh thiêng mừng xuân mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ công ơn vua Lý Thái Tổ và các bậc hiền nhân.

Hoạt động dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao dựng nước của vua Lý Thái Tổ và các bậc tiền nhân, đồng thời khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tôn vinh lịch sử - văn hóa dân tộc và khát vọng xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Lần lượt, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội cùng đoàn đại biểu đã dâng hương trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Bên cạnh ý nghĩa tưởng niệm, nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ còn là dịp nhắc nhớ về cội nguồn Thăng Long, hun đúc niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối sự nghiệp dựng xây đất nước mà vua Lý Thái Tổ và cha ông đã gây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện thân mật, mừng tuổi và chúc nhân dân Thủ đô đón Xuân mới Bính Ngọ vui tươi, hạnh phúc; chúc năm mới nhiều thắng lợi mới.

Ngay sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ và chính quyền TP Hà Nội nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của Thủ đô trong năm qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, giữ vững vai trò đầu tàu, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước trong năm mới.