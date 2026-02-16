Chơi bài ăn tiền cùng người thân dịp Tết có bị xử lý?

Chị Nguyễn Thị Liên (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, mỗi dịp Tết, chồng chị cùng người thân, bạn bè thường tụ họp tại nhà chơi tú lơ khơ. Theo chị, mọi người chỉ chơi với mục đích giải trí, số tiền cá cược không lớn, dao động từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng.

Người phụ nữ đặt câu hỏi, trong trường hợp chơi bài giải trí, số tiền ăn thua chỉ vài chục nghìn đồng, có bị coi là vi phạm pháp luật hay không?

Trả lời vấn đề này, Ths. Luật sư Hồ Xuân Quang, Công ty luật Pháp Trị (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật Việt Nam không tồn tại khái niệm "đánh bạc vui" hay "đánh bạc giải trí" nếu hành vi đó có yếu tố thắng thua bằng tiền hoặc hiện vật mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Luật sư phân tích, bản chất pháp lý của hành vi đánh bạc trái phép được xác định dựa trên mục đích "được - thua" bằng lợi ích vật chất. Khi một trò chơi có sự chuyển dịch tài sản từ người này sang người khác dựa trên kết quả thắng thua, hành vi đó đã thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Theo luật sư Quang, các hình thức đánh bạc trái phép có thể bao gồm xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật.

Vậy chơi bao nhiêu tiền thì bị xử phạt?

Theo Điều 36 Nghị định 282/2025/NĐ-CP, nếu số tiền đánh bạc trị giá dưới 5 triệu đồng, người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Trong khi đó, Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định, hành vi đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trị giá từ 5 triệu đồng trở lên.

Luật sư nhấn mạnh, con số 5 triệu đồng không phải là số tiền mỗi cá nhân bỏ ra, mà là tổng giá trị tang vật của lần đánh bạc đó, bao gồm tiền thu giữ trên chiếu bạc, trong người các con bạc (có căn cứ dùng để đánh bạc) và tại các địa điểm liên quan.

Đáng chú ý, trường hợp tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc dưới 5 triệu đồng, người chơi vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt; hoặc đã bị kết án về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Về khung hình phạt, luật sư cho biết tội đánh bạc được chia thành hai khung chính.

Ở khung thứ nhất, nếu tang vật từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng có tiền án, tiền sự, người phạm tội có thể bị phạt tiền 20-100 triệu đồng; cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khung thứ hai áp dụng với trường hợp có tính chất chuyên nghiệp; tang vật từ 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, phương tiện điện tử để phạm tội; hoặc tái phạm nguy hiểm. Mức hình phạt trong khung này là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.