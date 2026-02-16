MC Thanh Mai gợi ý chọn áo dài, Việt phục du xuân

Trong bộ ảnh mới thực hiện tại không gian cổ kính của chùa Thắng Nghiêm (Hà Nội), MC Thanh Mai mang đến một gợi ý giàu tính thẩm mỹ về cách mặc Việt phục ngày Tết.

Không đơn thuần là một bộ ảnh thời trang, lựa chọn bối cảnh chùa cổ nghìn năm tuổi đã khiến mỗi bộ Việt phục không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang tính biểu tượng văn hóa rõ rệt.

Ở tạo hình đầu tiên, gam lam nhạt phối trắng tạo cảm giác thanh khiết, gần như hòa tan vào không gian tĩnh lặng của chùa. Lớp áo khoác lụa mỏng phủ họa tiết hoa chìm tạo hiệu ứng thị giác mềm mại, gợi liên tưởng đến phong cách trang phục của phụ nữ Việt xưa kia.

Giới chuyên môn đánh giá đây là lựa chọn màu sắc thông minh. Tông lạnh giúp giảm tính phô trương, hướng người nhìn vào cấu trúc trang phục và chuyển động của chất liệu. Phom áo rộng, tay buông tự nhiên cho phép lụa “chảy” theo chuyển động cơ thể, một kỹ thuật tạo hình quen thuộc trong mỹ học trang phục truyền thống Á Đông.

Việc phối chuỗi ngọc trai và phụ kiện tối giản cũng cho thấy tư duy “giảm để tôn”, nguyên tắc quan trọng khi mặc Việt phục.

Bộ trang phục màu vàng đất họa tiết cổ điển thể hiện rõ tinh thần Việt phục hoàng tộc hoặc tầng lớp trí thức xưa. Lớp áo ngoài rộng, kết cấu nhiều tầng vải và gam màu trầm ấm tạo cảm giác trang nghiêm, cổ kính.

Chiếc nón lá quai thao đóng vai trò điểm nhấn văn hóa mạnh mẽ. Nó không chỉ là phụ kiện mà còn định hình toàn bộ tinh thần tạo hình, từ một bộ trang phục mang hơi hướng cổ trang trở thành hình ảnh mang bản sắc Việt rõ ràng.

Đáng chú ý là cách xử lý ánh sáng trong bộ ảnh làm nổi khối chất liệu, khiến bề mặt lụa phản chiếu nhẹ, tạo cảm giác cổ kính, rất phù hợp với không gian ngôi chùa lâu đời.

Nếu hai tạo hình trước thiên về chiều sâu lịch sử, thì áo dài hồng pastel lại mang tinh thần xuân rõ nét. Gam màu nhẹ, hoa văn tinh tế và phom dáng truyền thống giúp hình ảnh trở nên mềm mại, gần gũi hơn với đời sống hiện đại.

Thay vì thay đổi phom dáng, thiết kế giữ nguyên cấu trúc truyền thống nhưng điều chỉnh bảng màu và độ nhẹ của họa tiết. Điều này giúp trang phục vẫn mang tinh thần cổ điển nhưng dễ ứng dụng trong đời sống đương đại.

Sự kết hợp giữa áo dài hồng và nón lá của MC Thanh Mai tạo nên một hình ảnh mang tính biểu tượng mạnh, vừa nữ tính vừa giàu tính văn hóa.