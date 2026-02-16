Không khí người dân cả nước hân hoan đón giao thừa, vui xuân Bính Ngọ

Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) chật kín người dân và du khách đổ về vui chơi, đón giao thừa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc tối 15/2, là điểm hẹn vui chơi đón Tết mừng xuân mới thường niên của người dân TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Một số gia đình chọn điểm đến là khu công viên trước chợ Bến Thành để vui chơi, chụp ảnh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tại khu vực bến Bạch Đằng (TPHCM), từ cuối giờ chiều đã có rất đông người dân đổ về, trải bạt, dựng ghế ngồi “xí chỗ” chờ xem màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Tường Vi (SN 2007) và Bảo Trân (SN 2005) cho biết, cả hai có mặt ở trung tâm thành phố từ 18h vì lo ngại lượng người đổ về quá đông. “Tụi em tranh thủ đi sớm để chọn được chỗ đẹp, vừa thoải mái ngắm pháo hoa, vừa lưu lại những khoảnh khắc đầu năm cùng nhau. Dù phải chờ khá lâu nhưng ai cũng háo hức”, Vi chia sẻ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Từ 19h tối 16/2 (29 tháng Chạp), trong tiết trời ấm áp, trong lành, đã có rất đông người dân, du khách đổ về vui chơi quanh hồ Gươm, tìm cho mình những vị trí thuận lợi nhất để chờ ngắm pháo hoa chào đón năm mới Bính Ngọ.

Trên phố cũng xuất hiện các ông đồ viết chữ đầu xuân, một nét văn hoá truyền thống của Tết Việt, khiến nhiều người dân và du khách thích thú tập trung tới xem và xin chữ.

20h, đường phố trung tâm TP Cần Thơ bắt đầu đông đúc, trước giờ phút chuyển giao năm cũ và năm mới. Một trong những điểm thu hút đông người dân và du khách nhất là Đường hoa Xuân Bính Ngọ trên đường Võ Văn Tần (phường Ninh Kiều) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Người dân TP Cần Thơ còn được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” chủ đề “Cần Thơ - Xuân mới rạng ngời”, tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế.

Đông đảo người dân đã tập trung tại Quảng trường 24/3 (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng) để đón giao thừa. Tại đây có bộ linh vật "Tam mã phi thiên" thu hút rất đông gia đình đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc giao thừa.

Ông Trần Văn Tùng (56 tuổi, trú phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng) cho biết, đây là năm đông đủ của gia đình khi có rất nhiều thành viên ở xa như TPHCM, Gia Lai... về quê ăn Tết cùng gia đình. Ông đã cùng những thành viên chọn chụp ảnh tại linh vật ngựa ở Quảng trường 24/3 để lưu giữ hình ảnh ý nghĩa này (Ảnh: Hoài Sơn).

“Cả năm ai cũng bận rộn, Tết là dịp hiếm hoi để cả gia đình cùng nhau ra ngoài, lưu lại những bức hình kỷ niệm. Chỉ cần vợ con vui vẻ, khỏe mạnh là tôi thấy năm mới đã đủ đầy rồi”, anh An (32 tuổi, trú phường Bàn Thạch) chia sẻ khi vừa bế con gái trên tay, vừa nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính điện thoại (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại phố cổ Hội An, rất đông du khách xếp hàng để chờ trải nghiệm dịch vụ chèo đò và thả hoa đăng trên sông Hoài. Người dân ai cũng hân hoan vì lượng khách đổ về rất đông, nhờ đó có thể kiếm "bộn tiền" trong dịp Tết (Ảnh: Ngô Linh).

Tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương, Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026”. Đêm giao thừa, tiết trời Đà Lạt khô ráo, nhiệt độ ở vào khoảng 15-16 độ C nên người dân, du khách hào hứng về Quảng trường Lâm Viên vui chơi, theo dõi chương trình nghệ thuật (Ảnh: Minh Hậu).

Tại công viên Trưng Trắc, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã đến thăm, chúc Tết công nhân môi trường làm việc xuyên đêm phục vụ người dân đón năm mới (Ảnh: Minh Hậu).

Trong không khí cả nước hân hoan chào đón giao thừa, mừng năm mới, có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, người lao động... đang trực Tết trên mọi "mặt trận". Trong ảnh là ê-kíp trực cấp cứu đêm giao thừa tại Bệnh viện Nhân dân 115, TPHCM.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ThS.BS Trần Bá Lân, Phó trưởng khoa Cấp cứu tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, đến tối nay, khoa đang tiếp nhận khoảng 120 bệnh nhân cấp cứu. Trong đó, có 27 ca tai biến mạch máu não, 9 ca mắc hội chứng mạch vành cấp, 19 ca chấn thương do tai nạn, 2 trường hợp mổ cấp cứu.

Du khách nước ngoài chụp ảnh kỷ niệm cùng ê-kíp trực cấp cứu 115 trên đường phố TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Tại Hà Nội, 3 kíp cấp cứu được bố trí ở các điểm bắn pháo hoa, 100% xe cấp cứu sẵn sàng nhận nhiệm vụ Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 kéo dài 9 ngày, 100% nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ như ngày thường, đảm bảo điều phối xe cấp cứu nhanh chóng, tiếp cận và hỗ trợ người bệnh trong thời gian ngắn nhất (Ảnh: Thương Huyền).

Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra tại quảng trường 24/3, TP Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Để đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã có mặt túc trực từ rất sớm tại khu vực trung tâm, triển khai trực chiến 100% quân số trong đêm giao thừa (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trung tá Hoàng Thế Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Nghệ An) cho biết, trong đêm giao thừa, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vừa tổ chức tuần tra, vừa xuống các bản thăm hỏi, động viên bà con. Chiều tối 16/2, đơn vị đã trao quà cho gia đình bà Kha Thị May (50 tuổi), hộ nghèo đặc biệt khó khăn có hai người con bị câm.

Chiều nay, Trung đoàn 196 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đã tổ chức Hội thi “Mâm cơm tất niên, Ấm tình đồng đội” với sự tham gia sôi nổi của các cơ quan, đơn vị trong toàn Trung đoàn.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó cán bộ, chiến sĩ trước thềm năm mới; đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo, khéo léo và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc trong môi trường quân đội (Ảnh: Trung đoàn 196 Hải quân).

Đến 21h30, tại hồ Hoàn Kiếm, khu vực trước cầu Thê Húc đã không còn chỗ trống, chật kín người dân chờ ngắm pháo hoa giao thừa. TP Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp phục vụ nhân dân và du khách đón mừng năm mới Bính Ngọ (Ảnh: Hải Long).