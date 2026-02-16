Sao đón giao thừa Tết Bính Ngọ: Bức ảnh gia đình Cường "Đô La" gây chú ý

Ca sĩ Mỹ Tâm có mặt tại quê nhà Đà Nẵng để đón Tết cùng gia đình. Ngày cuối năm, cô tất bật sửa soạn nấu ăn, bày tỏ niềm hạnh phúc khi tự tay canh nồi bánh chưng cho gia đình.

"Những ngày cuối năm ý nghĩa trọn vẹn. Xin cảm ơn năm Ất Tỵ và hân hoan chào đón năm Bính Ngọ với nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và tấn tài tài lộc", ca sĩ gửi lời chúc mừng năm mới khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng cha và con trai quây quần bên mâm cơm tất niên giản dị chiều 29 Tết.

MC Thảo Vân về quê Lạng Sơn đón Tết. Chị đi chợ mua đào, ra thăm mộ ông bà tổ tiên, chụp hình bên con ngõ tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm. Nữ MC gửi gắm tâm tư chiều 29 Tết: "Ngày cuối năm, làm nốt mọi việc, để khép lại thời gian đã qua và bắt đầu cho những ngày tháng mới… Mong sức khoẻ, bình an, may mắn cho chúng ta".

Vợ chồng Cường "Đô La" và Đàm Thu Trang gây chú ý với khoảnh khắc đọ chiều cao của các thành viên trong gia đình trong tối tất niên.

"Như mọi năm, trước thềm giao thừa đón năm mới, cả nhà sẽ chụp bức ảnh xem chiều cao các vị trí trong nhà có thay đổi gì không. Chốt hạ là vị trí 12345 vẫn vậy, chỉ có 1, 4 và 5 cao thêm nhưng không đủ để soán ngôi số 3 của ba", doanh nhân Cường "Đô La" nói vui.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và ông xã Kim Lý cùng các con chụp ảnh kỷ niệm Tết Bính Ngọ ở khuôn viên tại gia. Nữ ca sĩ cho biết, vào tối mùng 1 Tết, cô và gia đình sẽ có chuyến bay nước ngoài. Ngày cuối năm, bên cạnh các công việc sửa soạn đón giao thừa, giọng ca 8X vẫn duy trì kỷ luật tập luyện.

"Tập luyện, ăn uống có ý thức giúp cơ thể dẻo dai hơn, khoẻ mạnh hơn. Tôi vọng mình luôn mang lại nguồn năng lượng vui vẻ, khoẻ khoắn và đặc biệt duy trì kỷ luật không bỏ cuộc", Hồ Ngọc Hà viết trên trang cá nhân.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự tay bày biện, trang trí hoa quả đón Tết. Nam ca sĩ cho biết, tối nay, anh biểu diễn tại một chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại phường Bà Rịa. Vào mùng 3 Tết, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục có show diễn ở phòng trà Không tên (TPHCM).

Diễn viên Lan Phương cùng các con tận hưởng niềm vui ngày cuối năm. Cô cho biết, bản thân bị viêm phổi gần một tháng nay và vẫn chưa khỏi hẳn.

"Cùng nhau đi sắm Tết ngày cuối năm. Mẹ Phương bị viêm phổi mấy tuần rồi chưa hết, nên hôm nay, 2 bé nghỉ học, 3 mẹ con mới tranh thủ đi siêu thị và mua hoa đào. Mẹ Phương mang địu nhưng trộm vía không phải dùng đến vì 2 bé ngoan ngoãn, nghe lời mẹ, Lina ra dáng chị lớn trông em làm mẹ vui vô cùng", cô chia sẻ.

Ca sĩ Anh Tú cùng bố tảo mộ ngày cuối năm. Anh viết: "Chiều cuối năm, 2 bố con đi thắp hương báo cáo các cụ về năm 2025 chưa cưới được vợ".

Chiều 29 Tết, ca sĩ Đức Phúc thảnh thơi dạo quanh phố phường Hà Nội, chụp ảnh bên Hồ Gươm, tận hưởng không khí ngày xuân ấm áp. Đón năm mới, Đức Phúc nói vui rằng anh không tin mình đã bước sang cột mốc 30 tuổi.

Siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh tận hưởng ngày cuối năm bên nhau. Cô chụp ảnh check-in cùng không gian trang trí Tết tại gia và chia sẻ: "Quay cuồng với phim tận những ngày giáp Tết nhưng vẫn kịp chuẩn bị cho nhà mình. 29 Tết rồi, đường đua dọn dẹp kết thúc rồi nhỉ, chuẩn bị đón năm mới thôi mọi người ơi. Tất niên vui vẻ".

Chiều 29 Tết, vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê cùng nhau đi mua hoa tươi, trang trí nhà cửa. "Chủ đề chưng hoa Tết năm nay là lấy mai vàng làm chủ đạo vì mẹ bé Harley mệnh Kim, mệnh Kim hợp sắc vàng rực rỡ như ánh nắng đầu xuân.

Năm nay đặc biệt hơn rất nhiều vì có thêm Mộc Đan nên điểm nhấn được thêm vào bằng những mảng màu đỏ nổi bật: Đào đông, trạng nguyên và hoa màu gà, tạo cảm giác ấm áp, sinh khí và may mắn", ông xã H'Hen Niê chia sẻ không gian đón Tết cùng khoảnh khắc đáng yêu của vợ và con gái.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc chia sẻ, chiều 29 Tết cô tất bật chuẩn bị mâm cúng tất niên, sau đó cùng ông xã lang thang ngồi cà phê ngắm phố phường TPHCM. "Mong mọi người bình an với năm Bính Ngọ 2026 nhé. Rực rỡ khởi sắc tươi đẹp ạ", nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Diva Thanh Lam cùng mẹ, con gái và cháu ngoại chụp bộ ảnh kỷ niệm Tết. "Chiều cuối năm, những vòng tay yêu thương. Cùng chờ đón một mùa xuân mới", nữ ca sĩ bộc bạch.

Diễm My 9X diện áo dài đi mua hoa, dạo phố chiều cuối năm.

MC Khánh Vy cùng 2 chị gái chụp ảnh kỷ niệm chiều 29 Tết tại quê nhà Nghệ An.

Tuấn Trần sum vầy cùng gia đình trong bữa cơm tất niên. Tết này, anh trở lại trong phim Báu vật trời cho, tái hợp Phương Anh Đào trên màn ảnh rộng.

