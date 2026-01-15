Tiểu thương chợ cóc Ngã Tư Sở chạy tán loạn khi thấy lực lượng chức năng

Nhiều năm qua, sáng nào phố Cầu Mới (phường Đống Đa, Hà Nội), ngay sát chợ Ngã Tư Sở cũng tấp nập hoạt động kinh doanh buôn bán. Nhiều mặt hàng hoa quả, rau củ, thịt cá được bày bán tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị.

Trong số này, chợ cóc trên phố Cầu Mới nằm trong danh sách 231 chợ cóc mà Hà Nội sẽ giải tỏa, để lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Những ngày này, lực lượng chức năng phường Đống Đa liên tục tuần tra từ 0h đến 12h trưa tại các tụ điểm hay tụ họp chợ cóc, chợ tạm để tuyên truyền và xử lý vi phạm trên địa bàn.

Trưa 15/1, vừa thấy bóng dáng lực lượng chức năng đi tuần tra, xử lý tình trạng họp chợ trái phép, nhóm tiểu thương nhanh chóng gói ghém hàng hoá, thực phẩm bỏ chạy.

Một tiểu thương "tay xách nách mang" các giỏ đựng cá, vội vã bỏ chạy sang bên kia cầu, phía phố Giáp Nhất (phường Thanh Xuân) khi lực lượng chức năng vừa xuất hiện.

Các tiểu thương tháo chạy theo nhiều hướng để tránh bị lực lượng chức năng thu giữ hàng hóa, thực phẩm. Trong ảnh, một nữ tiểu thương chạy ngược chiều đường Láng, đứng dưới chân ga Láng chờ lực lượng chức năng rời đi rồi quay lại buôn bán.

Một tiểu thương khác nấp sau gốc cây trên đường Láng, đối diện chợ cóc, nhằm qua mắt lực lượng chức năng. "Vào chợ Ngã Tư Sở ngồi bán ế lắm. Chúng tôi biết thành phố có chủ trương xóa sổ chợ cóc, nhưng giờ về quê không biết làm gì nên cố bán được đến lúc nào hay lúc đó", tiểu thương này phân trần.

Từ đầu tháng 1, lực lượng chức năng phường Đống Đa đã cắm biển "cấm họp chợ", "cấm bán hàng rong", song nhiều tiểu thương phớt lờ. Vì mưu sinh, họ vẫn cố tình vi phạm. Trong ảnh, một người phụ nữ nhanh chân chạy sang phố Giáp Nhất, chọn vị trí sát bờ sông Tô Lịch, nấp sau ô tô chờ lực lượng chức năng đi qua để bán nốt số hàng còn lại.

Một cán bộ Đội Cảnh sát trật tự, Công an phường Đống Đa cho biết, từ những ngày đầu ra quân đến nay, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý khu vực chợ cóc trên phố Cầu Mới, nhưng khi vắng bóng lực lượng, các tiểu thương lại tranh thủ bày bán hàng hóa, thực phẩm.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, nhiều hộ kinh doanh đã được chính quyền địa phương thông báo về kế hoạch di dời. UBND phường Đống Đa cũng gửi thư ngỏ tới các tiểu thương, kêu gọi hưởng ứng xây dựng phường Đống Đa văn minh.

Từ khuya đến rạng sáng, lực lượng chức năng đã trực tiếp phát thư ngỏ, đề nghị người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, không bày bán hàng hóa trái quy định.

Đến nay, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc vỉa hè khu vực phố Cầu Mới không còn tình trạng tiểu thương tràn ra vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Trước đó, các tiểu thương thường xuyên đổ dồn ra khu vực phố Cầu mới để buôn bán. Người dân quanh khu vực này cũng dần hình thành thói quen mua thực phẩm tại vỉa hè, lòng đường.

Cách đó vài trăm mét, điểm kinh doanh tự phát đầu phố Chính Kinh (phường Thanh Xuân) cũng nằm trong danh sách 231 chợ cóc sẽ bị xóa sổ, song hoạt động buôn bán tại đây vẫn diễn ra bình thường.