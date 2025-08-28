Xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - khí tài Việt tại triển lãm 80 năm Quốc khánh

Tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm do Việt Nam tự nghiên cứu và chế tạo, được trưng bày nổi bật ở khu vực ngoài trời, thu hút sự chú ý của khách tham quan.

Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã giới thiệu mẫu xe chiến đấu bộ binh bánh xích XCB-01 do chính trong nước tự nghiên cứu và chế tạo. Đây là sản phẩm mang tính đột phá, đánh dấu bước tiến mới trong khả năng tự chủ về vũ khí trang bị.

Về kích thước, XCB-01 dài gần 7m, rộng hơn 3,2m và cao khoảng 2,1m (chưa tính chiều cao phần pháo chính). Xe có kíp lái 3 người, sử dụng hệ thống bánh xích, cho khả năng cơ động tốt trên nhiều loại địa hình phức tạp.

Hỏa lực của xe gồm pháo 73mm với 40 viên đạn, súng máy đồng trục 7,62mm với 2.000 viên và súng máy 12,7mm bố trí trên nóc tháp pháo với 200 viên đạn.

Ngoài ra, xe còn có bệ phóng gắn cố định cho 4 tên lửa chống tăng B72.

Khối lượng của phương tiện khoảng 15 tấn, lớn hơn dòng BMP-1 do Liên Xô chế tạo trước đây. Phần giáp trước của XCB-01 được thiết kế dạng nghiêng, giúp tăng khả năng chống chịu với hỏa lực trực xạ của đối phương.

Thiết kế tổng thể chịu ảnh hưởng từ BMP-1 do Liên Xô sản xuất nhưng có cải tiến để phù hợp hơn. Cửa ra vào chính nằm phía sau, cho phép bộ binh đổ quân an toàn trong điều kiện chiến đấu. Bên trong, khoang chở quân có thể chứa 8 chiến sĩ cùng trang bị cá nhân, kèm theo lỗ châu mai để bắn từ trong xe. Xe cũng được tích hợp hệ thống bảo hộ trước nguy cơ vũ khí sinh hóa và hạt nhân.

Ngoài cấu hình chiến đấu, phương tiện còn được lắp đặt các thiết bị hỗ trợ tác chiến hiện đại như hệ thống liên lạc vô tuyến bảo mật và cảm biến cảnh báo chiếu xạ laser. Khi bị đối phương dùng laser chỉ thị mục tiêu, xe có thể phản ứng kịp thời để tăng khả năng sống sót.

Khoang của xe XCB-01 có không gian chở được 8 chiến sĩ với đầy đủ trang thiết bị.

Từ bên trong xe các chiến sĩ có thể ngắm bắn qua hệ thống lỗ châu mai đồng thời trang bị hệ thống phòng hộ sinh hóa hạt nhân.

Trên tháp pháo của xe được lắp cảm biến cảnh báo laser, cho phép phát hiện khi bị đối phương dùng tia laser để chỉ thị mục tiêu, từ đó kịp thời đưa ra biện pháp ứng phó trước hỏa lực pháo binh, tên lửa hay UAV.

Ở phần mũi xe, nhà sản xuất tích hợp hệ thống cảm biến để giám sát toàn bộ hướng tiến phía trước.

Động cơ diesel 300 mã lực cho phép XCB-01 đạt tốc độ tối đa khoảng 65km/h trên bộ và bơi với vận tốc 7km/h dưới nước. Xe có thể vượt dốc 30 độ và di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau nhờ hệ thống treo tối ưu.