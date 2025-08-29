Chủ tịch nước Lương Cường sắp có chuyến công tác tại Trung Quốc

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tổng thể duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Về chính trị, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Các lãnh đạo chủ chốt ta và lãnh đạo đồng cấp của Trung Quốc trao đổi thư, điện mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Một số đoàn lãnh đạo bộ ngành, địa phương Trung Quốc đã thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4 (Ảnh: Nhật Bắc).

Về thương mại, năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia (sau Mỹ, Nhật, Hàn).

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc cả năm 2024 đạt 205,2 tỷ USD (tăng 19,3%), trong đó ta xuất khẩu 61,2 tỷ USD (giảm 0,2%), nhập khẩu 144 tỷ USD (tăng 30,2%), nhập siêu 82,8 tỷ USD (tăng 67,9%).

Trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 136,47 tỷ USD (tăng 21,3%), trong đó ta xuất khẩu 35,02 tỷ USD (tăng 7,1%), nhập khẩu 101,4 tỷ USD (tăng 27,1%), nhập siêu 66,4 tỷ USD (tăng 41,1%).

Về đầu tư, năm 2024, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với 955 dự án, chiếm 28,3%, đứng thứ 3 về tổng số vốn đăng ký với 4,73 tỷ USD (sau Singapore và Hàn Quốc), tăng 3,1%.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc đứng thứ nhất về số dự án đầu tư mới với 695 dự án, chiếm 30,83%, đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỷ USD (sau Singapore), tăng 41,6%.

Về du lịch, năm 2024 ta đón 3,74 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 114% so với năm 2023, chiếm 21,26% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng thứ hai sau Hàn Quốc.

Trong 7 tháng đầu năm, ta đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.