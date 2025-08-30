Hàng nghìn cựu chiến binh, đội mưa, thức xuyên đêm chờ đón đoàn diễu binh

Bất chấp mưa rơi, những người lính năm xưa vẫn khoác lên mình bộ quân phục, ngồi sát bên nhau ở khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh.

Cụ Nguyễn Văn Môn (95 tuổi, ở Hưng Yên) từng tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được cháu gái đưa ra khu vực đường Hùng Vương từ 4h ngày 29/8 để chờ đón đoàn diễu binh.

Cựu chiến binh Nghiêm Hồng Cương (79 tuổi, ở huyện Ứng Hoà cũ, Hà Nội) được một chiến sĩ hỗ trợ về khu vực ưu tiên để xem diễu binh.

Các cựu chiến binh từ mọi miền đất nước, mang theo niềm tự hào và sự xúc động, chờ đợi giây phút tổng duyệt diễu binh diễn ra vào sáng nay.

Cụ bà Nguyễn Thị Luật (93 tuổi, ở Phú Thọ) được con gái chở ra khu vực ưu tiên trên đường Hùng Vương để chờ xem các khối tổng duyệt diễu binh.

Một số cụ lớn tuổi được các bạn đoàn viên hỗ trợ ra khu vực ưu tiên để chờ xem buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Các cựu chiến binh ngồi lặng lẽ, trật tự, hướng mắt về phía Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Bà Đỗ Thị Thu (70 tuổi, ở TPHCM) ra Hà Nội từ ngày 28/8 để xem diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

"Tôi ra ngồi ở đây từ chiều, trời mưa hơi vất vả nhưng có ý chí của người lính, có đồng đội bên cạnh chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi", bà Thu cho biết.

Cựu chiến binh người Tày Nguyễn Văn Quang (xã Bắc Quang, Tuyên Quang) một mình từ Bắc Quang xuống Hà Nội xem diễu binh. Cụ ông đến Hà Nội vào chiều 29/8 rồi nhờ một người quen chở ra đường Hùng Vương. Biết được tại đây có khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh, ông Quang vô cùng phấn khởi.

Ông Quang nói, trong không khí này, ông càng nhớ thêm những giây phút cam go trên chiến trường của thế hệ anh hùng đã cống hiến cho nền độc lập hôm nay (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Các cựu chiến binh liên tục hát các ca khúc cách mạng trong lúc chờ đợi đến giờ diễn ra buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Ông Lương Mạnh Thi (áo trắng, ở Nam Định cũ), kể rằng ông từng được tham gia lễ diễu hành ở Quảng trường Ba Đình từ năm 1960. Hơn 6 thập kỷ trôi qua, nay trở lại, ông muốn tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của lực lượng công an, quân đội.

Trước đó, từ trưa 29/8, tại bãi tập kết xe của khối Nghi trượng rất đông người dân đã có mặt để chờ đón đoàn tổng duyệt diễu binh, diễu hành đi qua.

Theo dự kiến, từ 6h30 ngày 30/8 diễn ra chương trình tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.