Hà Nội chấn chỉnh tình trạng cán bộ yêu cầu nộp giấy tờ không cần thiết

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành chỉ thị về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực và yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Theo chỉ thị, trên địa bàn thành phố vẫn còn tình trạng lạm dụng yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực, giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Việc này gây phiền hà, tốn kém cho người dân, doanh nghiệp và lãng phí cho xã hội.

Người dân làm thủ tục hành chính ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao, người tiếp nhận không được yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, chỉ kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Đồng thời, ưu tiên việc tái sử dụng các dữ liệu, tài liệu đã có trên môi trường điện tử, không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu trong trường hợp thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an thành phố tuyên truyền sâu rộng trên các nền tảng về cách sử dụng VNeID, tài khoản định danh các mức độ trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công. Đồng thời, rà soát, kiểm tra, cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu đúng - đủ - sạch - sống trên VNeID.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực đối với các thủ tục pháp luật chỉ yêu cầu nộp bản sao (yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu nếu cần).

Cùng với đó, cán bộ, công chức, viên chức không được yêu cầu các giấy tờ, tài liệu nếu thông tin trong giấy tờ, tài liệu đó đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công (trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác).

Các địa phương, đơn vị được giao chỉ đạo thực hiện rà soát các quy trình nội bộ đã được phê duyệt, cắt giảm các thành phần hồ sơ không cần thiết, đảm bảo các quy định pháp luật về bản sao, bản sao có chứng thực.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, lạm dụng bản sao có chứng thực. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch thành phố về việc thực hiện chỉ thị này.

UBND các xã, phường, chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc đảm bảo tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định..., theo yêu cầu của Chủ tịch Hà Nội.

Xem toàn bộ nội dung chỉ thị tại đây .