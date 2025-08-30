Người dân dọn cỗ, cắm trại, thổi nến sinh nhật chờ trời sáng xem diễu binh

Từ chiều tối 29/8, hàng nghìn người dân từ nhiều địa phương đổ về khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình, ngồi kín các vị trí đẹp nhất để chờ xem tổng duyệt diễu binh. Bất chấp trời mưa ngắt quãng, nhiều người chuẩn bị tâm lý thức trắng đêm, háo hức được nhìn thấy các chiến sĩ bước chân rầm rập qua các tuyến phố (Ảnh: Hữu Khoa).

Để tiếp sức cho bà con, nhiều hộ dân ở Hà Nội đã cung cấp nước, chỗ ngồi miễn phí, nhận về nhiều lời khen của cộng đồng.

Trong không khí vui tươi, rộn ràng, cửa hàng bán đồ gốm sứ của anh Phan Huy Khôi trở thành điểm dừng chân đặc biệt. Mặt tiền cửa hàng được anh trang trí rực rỡ cờ hoa chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Mỗi buổi diễn ra diễu binh, gia đình anh Khôi chuẩn bị khoảng 150 ghế nhựa và gỗ cho bà con ngồi xem trên vỉa hè. Người dân đến đây còn được sử dụng nước uống, nhà vệ sinh miễn phí. Ban đêm, cửa hàng trở thành nơi ngủ tạm cho hàng chục người, phần lớn là trẻ nhỏ.

“Để tiếp thêm năng lượng cho mọi người, tôi chuẩn bị 4 khay đồ ăn lớn để mọi người đi ngang qua đều có thể vào liên hoan. Tôi làm vì cảm thấy vui, hứng khởi do cả nước đang cùng hướng về đại lễ. Qua đó, tôi mong lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng”, anh Khôi chia sẻ (Ảnh: Tiến Dũng).

Trên vỉa hè, những bữa tiệc, ăn cơm tối diễn ra sôi động, trở thành không gian sum vầy, gắn kết mọi người trong niềm tự hào hướng về Tổ quốc.

Gia đình chị Vũ Thị Linh (thứ 2 từ phải sang) có 12 người đã chuẩn bị bánh kem, xôi gà rồi di chuyển ra đường Kim Mã từ 19h để chờ xem tổng duyệt diễu binh vào sáng 30/8.

“Các lần hợp luyện diễu binh trước, cả nhà thường ngồi ở đường Hùng Vương, đường Thanh Niên, hôm nay tôi quyết định chuyển vị trí trên đường Kim Mã để tận hưởng bầu không khí ”, chị nói (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Gia đình chị Lê Phương Thảo (36 tuổi) có tới 20 thành viên. Họ chiếm một khoảng rộng trên đường Thanh Niên, mang theo nồi lẩu, mì cùng nhiều đồ ăn vặt (Ảnh: An Dương).

Cách đây một tháng, gia đình chị Hường (Hà Nội) đã lên kế hoạch đi xem diễu binh, coi đây là dịp để gắn kết tình thân và tổ chức sinh nhật đặc biệt cho bé Minh Đức.

Giữa không khí rộn ràng, náo nhiệt trước thềm tổng duyệt diễu binh, cả gia đình bày biện bánh kem, thắp nến và cùng nhau hát vang khúc mừng sinh nhật. Chiếc bánh được trang trí hình cờ đỏ sao vàng, như lời gửi gắm niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.

“Chúng tôi muốn dành cho cháu một kỷ niệm khác biệt. Sinh nhật trên vỉa hè, giữa dòng người náo nức chắc chắn sẽ trở thành ký ức khó quên của con”, chị Hường – cô của bé Minh Đức - xúc động chia sẻ (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong khi đó, tại một góc trên phố Tràng Thi, Hoàng Phúc (quê Phú Thọ), là người may mắn khi được bạn bè, người dân tổ chức, hát mừng sinh nhật lần thứ 21 ngay trên vỉa hè.

Bữa tiệc đặc biệt diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt lập tức thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh (Ảnh: Sơn Nguyễn)

Càng về khuya, không khí tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn rộn ràng các bài hát cách mạng. Người dân vừa ngân nga hát, vừa trò chuyện, chia sẻ đồ ăn thức uống. Nhiều nhóm bạn trẻ cùng nhau tạo nên bầu không khí hừng hừng khí thế.

Trên phố Văn Cao, đối diện Cung Thể thao Quần Ngựa, hàng nghìn người cùng bật đèn flash từ điện thoại tạo thành sắc màu lấp lánh giữa đêm tối. Trong không khí thiêng liêng, mọi người đồng loạt cất cao tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, tạo nên khoảnh khắc xúc động, tràn đầy lòng tự hào dân tộc (Ảnh: Đình Tùng).

23h ngày 29/8, nhiều người tranh thủ chợp mắt vội vàng trên vỉa hè sau một ngày giữ chỗ ngồi vất vả.

Gia đình chị Uyên (hàng thứ nhất bên trái, đến từ Xuân Đỉnh, Hà Nội) có hơn 10 thành viên khởi hành đi xem diễu binh từ 14h. Hai lần hợp luyện trước đây, cả nhà đều theo dõi và ngồi ở 2 vị trí khác nhau. Lần này, chị Uyên muốn ngồi ở phố Tràng Thi để có thêm góc quan sát mới.

Để các em nhỏ có chỗ nghỉ ngơi, chị Uyên cùng người thân đã dựng lều ngay trên vỉa hè. Với gia đình chị, đây là một trải nghiệm đặc biệt. Bởi, cả nhà chưa bao giờ có dịp ngủ lại bên đường trong bầu không khí rộn ràng, toàn dân chờ đón một sự kiện trọng đại của đất nước.

"Lều có diện tích hạn chế, chúng tôi sẽ thay nhau ngủ theo ca. Tâm trạng ai cũng háo hức, mong trời sáng để theo dõi các chiến sĩ diễu binh", chị nói.

Sau khi được lực lượng công an nhắc nhở, chị Uyên đã tháo lều để đảm bảo mỹ quan và ninh trật tự (Ảnh: Trần Thành Công).

Ô và áo mưa là những vật bất ly thân của người dân trong khi chờ đợi tổng duyệt diễu binh sáng 30/8 do thời tiết có mưa. Nhiều gia đình mang theo cả bạt nilon để che chắn, trẻ nhỏ thì được cha mẹ trùm áo mưa, ngồi gọn trong lòng để tránh bị ướt.

Khoảng 23h30 ngày 29/8, tại khu vực vườn hoa Lê Nin, Hà Nội, nhiều người bắt đầu chìm vào giấc ngủ để giữ sức khoẻ sau thời gian dài chờ đợi. Thời tiết bất lợi do mưa rào ngắt quãng nhưng không thể làm giảm sự quyết tâm chờ đợi của bà con.

Chị Nguyệt Nga (Hà Nội) cho biết: “Trong khi tôi cố gắng chợp mắt, không khí xung quanh sôi động với những ca khúc yêu nước vang lên rộn rã. Dù hơi mệt sau một ngày dài chờ đợi, nhưng niềm háo hức được tận mắt chứng kiến buổi diễu binh khiến tôi quên mệt mỏi" (Ảnh: Hoàng Việt).

Khu vực Tràng Tiền, Nhà hát Lớn Hà Nội, lực lượng chức năng chốt rào, chặn toàn bộ phương tiện lưu thông. Người dân cũng đã ngồi kín vỉa hè phố Tràng Tiền - Lý Thái Tổ. Tại nhiều tuyến phố khác, an ninh được thắt chặt để đảm bảo trật tự. Các rào sắt được dựng lên, lực lượng công an ngăn nhiều người vào bên trong.

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ đêm 29/8 đến sáng 30/8, Hà Nội có mưa rào ngắt quãng, mỗi đợt mưa chỉ kéo dài khoảng 30 phút rồi tạnh.

Từ trưa đến chiều mai, Thủ đô khả năng có mưa to và kéo dài đến hết ngày 31/8 (Ảnh: Hải Nam).