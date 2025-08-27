Áp thấp nhiệt đới hình thành, hướng về đất liền nước ta

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 27/8, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10h, tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, hướng về phía đất liền nước ta. Hiện khả năng mạnh lên thành bão chưa cao, có thể vào gần bờ suy yếu thành vùng áp thấp.

Ở trạm Huyền Trân (TPHCM) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Trường Sa (Khánh Hoà) có gió giật mạnh cấp 7.

Áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão, có thể vào gần bờ sẽ suy yếu thành vùng áp thấp (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ngày và đêm 28/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3,5m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng đang cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Đêm qua và sáng nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 26/8 đến 8h sáng nay có nơi trên 100mm.

Theo dự báo, hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm, nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 90mm/3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn trên 70mm/3 giờ.

Từ đêm nay, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm.