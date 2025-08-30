Bóng chuyền nữ Thái Lan vỡ mộng, thua đậm tuyển Nhật Bản tại giải thế giới

Lịch thi đấu vòng 1/8 Ngày 29/8 17h00, Hà Lan – Serbia: 3-2 20h30, Nhật Bản – Thái Lan: 3-0 Ngày 30/8 17h00, Italy – Đức 20h30, Ba Lan – Bỉ Ngày 31/8 17h00, Trung Quốc – Pháp 20h30, Brazil – CH Dominica Ngày 1/9 17h00, Mỹ - Canada 20h30, Thổ Nhĩ Kỳ - Slovenia

Trước trận đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tỏ rõ quyết tâm, họ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua vòng 1/8. Tuy nhiên, trước đội hạng 4 thế giới Nhật Bản, đội tuyển nữ Thái Lan không thể tạo bất ngờ.

Đội tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) không phải là đối thủ của Nhật Bản (Ảnh: Siam Sport).

Ở hiệp đấu thứ nhất, đôi bên thay phiên nhau dẫn điểm, trước khi đội tuyển nữ Nhật Bản giành thắng lợi 25-20, tạm dẫn trước đội tuyển nữ Thái Lan 1-0.

Hiệp hai diễn ra còn hấp dẫn hơn cả hiệp một. Trong hiệp đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan chơi rất hay, nhưng chừng đó là chưa đủ để họ bắt kịp đội tuyển nữ Nhật Bản. Ở hiệp đấu này, Nhật Bản thắng sát nút 25-23.

Đội tuyển nữ Nhật Bản giành quyền vào tứ kết (Ảnh: Siam Sport).

Hiệp đấu thứ 3 diễn ra tương tự như hiệp đấu thứ hai, Thái Lan vẫn chơi rất tốt, nhưng vẫn tiếp tục thua sát nút 23-25. Chung cuộc, đội tuyển nữ Nhật Bản thắng đội tuyển nữ Thái Lan 3-0 (25-20, 25-23 và 25-23).

Vượt qua vòng 1/8, Nhật Bản lọt vào vòng tứ kết. Đối thủ của đội tuyển nữ Nhật Bản tại tứ kết sẽ là Hà Lan. Ở trận đấu trước đó, cũng thuộc vòng 1/8, Hà Lan đánh bại Serbia 3-2 (27-25, 26-24, 22-25, 20-25 và 15-11).

Các trận đấu khác thuộc vòng 1/8, giữa đội tuyển nữ Italy sẽ gặp Đức, Ba Lan gặp Bỉ ngày 30/8, đội tuyển nữ Trung Quốc gặp Pháp, Brazil gặp CH Dominica ngày 31/8. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Mỹ gặp Canada và Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Slovenia ngày 1/9.