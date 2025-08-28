Biển Đông có thể đón bão ngày 30/8

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đầu giờ chiều 28/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

Thời điểm này, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Dự báo khoảng 13h ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9 trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h ngày 30/8, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10 trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Thời điểm này, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, khoảng 13h ngày 30/8, bão hoạt động trên vùng biển Nghệ An đến Đà Nẵng với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong 1-2 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới (sau khả năng mạnh lên thành bão) tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới (sau khả năng mạnh lên thành bão), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo dự báo, ngày và đêm 29/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m, biển động.