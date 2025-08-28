Khám phá xe pháo tự hành 152mm do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa

Ngày 28/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Tại triển lãm, khu trưng bày thành tựu của Bộ Quốc phòng có không gian đặc biệt hấp dẫn ở cả khu vực trong nhà và ngoài trời, với nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại. Trong đó, khu vực ngoài trời diện tích gần 23.560m2 với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; không gian trưng bày vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại.

Xe pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 152mm do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hóa là một trong những vũ khí, khí tài nổi bật tại triển lãm.

Pháo tự hành 152mm là dòng pháo mặt đất hạng nặng, được thiết kế để bắn gián tiếp với hỏa lực mạnh, cơ động nhanh và có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp.

Pháo tự hành 152mm có tốc độ bắn tối đa 4 phát/phút, kíp chiến đấu 5-6 người, giáp chống đạn tiêu chuẩn STANAG 4569, tốc độ hành quân tối đa 70km/h.

Một trong những điểm nổi bật của pháo tự hành 152mm là hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống cảnh báo laser và lựu khói, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cung cấp và phân phối nguồn,....

Cỡ nòng pháo là 152mm và đây là dòng pháo mặt đất hạng nặng.

xe được trang bị hệ thống bánh lốp cỡ lớn, chuyên dùng cho các loại xe bánh lốp quân sự.

Tại khoang cabin có 2 bậc lên, xuống và cabin này có thể chở đến 6 người.

Trên nóc cabin được trang bị hệ thống súng phòng không tự động 12,7mm.

Các chốt cửa cabin được làm bằng những vật liệu chống đạn, đảm bảo tác chiến trong mọi môi trường, mọi điều kiện thời tiết.

Ngoài xe pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 152mm tại triển lãm còn có hàng loạt các vũ khí, khí tài hiện đại do Việt Nam nghiên cứu, hiện đại hoá.

Trong ảnh là phương tiện bay không người lái đa năng tầm xa do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo.

UAV đa năng, tầm xa là dòng UAV cấp chiến lược thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, chỉ thị mục tiêu theo thời gian thực, trinh sát điện tử, chuyển tiếp thông tin, tấn công mục tiêu nhờ khả năng mang đa tải.

Phương tiện bay không người lái đa năng, tầm xa có khối lượng cất cánh tối đa là 1.500kg, thời gian bay liên tục có thể đạt 24 giờ, vận tốc tối đa có thể lên đến 200km/h, trần bay 10km.

UAV này có thể tải tên lửa, bom thông minh, chuyển tiếp thông tin,...