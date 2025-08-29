Nhiều máy bay không thể hạ cánh ở Tân Sơn Nhất vì mưa lớn

Chiều 29/8, trận mưa dông lớn tại TPHCM khiến hàng loạt chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất (TPHCM) bị ảnh hưởng.

Tình hình không lưu trở nên căng thẳng từ 17h, khi mưa dông khiến việc tiếp cận hạ cánh bị gián đoạn. Nhiều máy bay phải bay vòng chờ, có chuyến chuyển hướng qua sân bay khác.

Một chuyến bay từ Đà Nẵng đến TPHCM phải quay đầu chiều 29/8 (Ảnh: Flightradar).

Theo dữ liệu Flightradar, lượng chuyến bay phải bay vòng chờ trên trời lên tới hàng chục chuyến. Ở chiều ngược lại, hàng chục chuyến bay khác cũng phải lùi giờ cất cánh (delay).

Đơn cử, chuyến bay VN133 từ Đà Nẵng đi TPHCM có giờ hạ cánh dự kiến là 16h55, nhưng đến 18h36 mới hạ cánh. Chuyến bay VN218 từ TPHCM đi Hà Nội có lịch khởi hành lúc 18h cũng bị delay hơn một giờ, đến 19h08 mới cất cánh.

Dữ liệu cho thấy nhiều chuyến bay vốn đã khởi hành muộn lại phải bay chờ nhiều vòng khi đến TPHCM. Trung bình, mỗi chuyến phải vòng chờ từ 30 phút đến một tiếng. Cá biệt, một số chuyến bay vòng chờ quá lâu, phải chuyển hướng đi sân bay khác.

Thời tiết mưa dông tại TPHCM thường khiến lịch trình chuyến bay bị xáo trộn, nhân viên kiểm soát không lưu phải làm việc hết công suất (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Tới khoảng 18h30, thời tiết tại TPHCM chuyển biến tốt hơn, luồng tiếp cận hạ cánh được thông suốt. Tuy nhiên, hàng loạt chuyến bay có lịch cất cánh từ Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng dây chuyền.

Một chuyến bay sau khi hạ cánh tại Tân Sơn Nhất phải nhanh chóng trả khách, dọn dẹp, tiếp nhiên liệu để máy bay sẵn sàng phục vụ chuyến tiếp theo. Trong nhiều trường hợp, hành khách nhận tin chuyến bay của mình bị delay do máy bay về muộn hoặc không thể hạ cánh, phải quay đầu đi sân bay khác.