5.000 suất cá ngừ chiêu đãi du khách miễn phí

Chiều 29/8, tại Công viên Thiếu nhi, trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai diễn ra khai mạc lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 1/9 với nhiều hoạt động sôi nổi.

Tại lễ hội, nhân dân và du khách được chứng kiến các đầu bếp trong nước, quốc tế trình diễn phi lê cá ngừ đại dương và chế biến thành những món ăn sáng tạo, bổ dưỡng, lạ miệng.

Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra từ 29/8 đến 1/9 tại Công viên Thiếu nhi, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Các món ăn được chế biến từ nguyên liệu chính là cá ngừ đại dương kết hợp với thực phẩm và nguyên liệu từ vùng đất bazan cao nguyên như cá ngừ nướng khẩu vị Âu; sốt cà chua dùng với bánh mì siêu to (dài 6m); cháo cá với hạt mắc ca từ vùng đất bazan cao nguyên; cà ri khẩu vị cay đặc trưng món Thái, bánh xèo nhân cá ngừ…

Đặc biệt, tại lễ hội có 5.000 suất ăn chế biến từ cá ngừ đại dương được phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Tham gia lễ hội với tư cách Đại sứ truyền thông lễ hội “Tinh hoa đại ngàn hội tụ miền biển” Quy Nhơn - Gia Lai 2025, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa bị hấp dẫn bởi phần trình diễn phi lê cá ngừ đại dương bởi các đầu bếp trong nước kết hợp với đầu bếp Nhật Bản.

Đầu bếp trình diễn phi lê cá ngừ đại dương (Ảnh: Công Sơn).

“Tôi rất vinh dự được tận mắt chiêm ngưỡng các đầu bếp trình diễn phi lê cá ngừ tươi và thưởng thức món sashimi cá ngừ chấm mù tạt rất ngon. Cùng với đó, tôi cũng được thưởng thức nhiều món ngon của vùng đất bazan Tây Nguyên”, Hoa hậu Đinh Thị Hoa chia sẻ.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội ẩm thực "Món ngon từ đất Bazan và Biển” còn trưng bày sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), làng nghề và ngày hội văn hóa cà phê và cồng chiêng tỉnh Gia Lai. Quy mô gần 94 gian hàng và 33 đơn vị, quy tụ sự tham gia của các nhà hàng trong và ngoài tỉnh, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa thưởng thức món sashimi cá ngừ (Ảnh: Công Sơn).

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai còn tổ chức các hoạt động khác như lễ hội đường phố, các loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh gồm hát bội, bài chòi, biểu diễn võ cổ truyền, diễn tấu cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc.