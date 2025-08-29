Các đầu tàu kinh tế mang gì tới Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước?

Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (TP Hà Nội). Triển lãm có sự tham gia của 230 gian, quy mô gần 260.000m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Nhiều doanh nghiệp đầu tàu kinh tế như Vingroup, Hòa Phát, Thaco,... đã mang đến triển lãm những sản phẩm, thành tựu góp phần phát triển kinh tế đất nước, khẳng định vị thế quốc gia.

Tại không gian trưng bày, Tập đoàn Vingroup mang tới nhiều sản phẩm hiện đại. Tâm điểm của phân khu triển lãm là mẫu xe điện cao cấp Lạc Hồng 900LX, lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Các mẫu robot của Vingroup do kỹ sư người Việt thiết kế thu hút được nhiều sự chú ý của khách tham quan triển lãm. Những mẫu robot này do công ty VinRobotics, VinMotion của Vingroup nghiên cứu, sản xuất.

Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long mang tới triển lãm nhiều sản phẩm như thép cuộn cán nóng HRC, cáp thép dự ứng lực và các loại thép chất lượng cao, đặc biệt là thép ray, thép hình.

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) mang tới triển lãm mô hình linh kiện ô tô nội địa hóa.

Tập đoàn Masan mang tới nhiều sản phẩm mang nhiều sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Chin-Su, Omachi, Nam Ngư, MEATDeli…

Vietnam Airlines mang tới triển lãm buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 giúp khách tham quan có cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công. Nhiều khách hàng trải nghiệm tỏ ra thích thú. Chị Hoa (sinh sống tại Hà Nội) chia sẻ, lần đầu trải nghiệm ngồi vào ghế lái của phi công chị rất phấn khích. Đây là điều chị chưa bao giờ nghĩ sẽ được trải nghiệm.

Vietjet Air mang tới không gian trưng bày động cơ CFM56-3 được sử dụng trên Boeing 737-300 từ năm 1984. Đây là loại tuabin phản lực cánh quạt cao áp suất, nổi bật với hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và tiếng ồn, lực đẩy đạt 23.500 lbs.

Tại triển lãm, Tập đoàn Trung Nguyên Legend, Tập đoàn Vinamilk, Tập đoàn TH… mang tới nhiều sản phẩm sữa, cà phê. Khách tham quan có thể thưởng thức trực tiếp tại gian trưng bày.