Kêu gọi 197 tàu với hơn 1.600 người đang trên biển về ngay khu neo đậu

Tối 29/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực Bắc biển Đông và đặc khu Hoàng Sa về khu neo đậu, tránh trú an toàn.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) cho thấy, đến 16h30 ngày 29/8 còn 197 tàu/1.641 người đang hoạt động tại khu vực Bắc biển Đông và đặc khu Hoàng Sa.

Cụ thể, Đà Nẵng có 72 tàu/598 người; Quảng Ngãi có 106 tàu/929 người; Gia Lai có 19 tàu/114 người.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện kêu gọi, hướng dẫn hoặc có biện pháp cưỡng chế để đưa các tàu thuyền trên về khu neo đậu, tránh trú an toàn.

“UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về việc đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ.

Một ngư dân ở Hà Tĩnh bàng hoàng, thất thần trên con thuyền hỏng sau bão Kajiki (Ảnh: Dương Nguyên).

Bộ này đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống đài thông tin duyên hải phát và đưa tin ngay về những tàu thuyền nêu trên để người dân, chủ tàu thuyền, chính quyền địa phương biết, kịp thời di chuyển về bờ an toàn.

Như Dân trí thông tin, chiều 29/8 Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện nêu rõ 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão và đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ trong chiều tối và đêm 30/8.

Từ chiều tối 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có khả năng xảy ra mưa lớn với tổng lượng phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, theo công điện, từ 15-18 độ Vĩ Bắc; 107,5-115 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương chủ động quyết định cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và sơ tán người dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn.