Nhiều nơi trên cả nước mưa rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 30-31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to; khu vực Đà Nẵng có mưa to.

Dự báo khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ những ngày tới có mưa vừa, mưa to và dông. Các nơi khác chiều tối và đêm 29/8, Bắc Bộ, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, từ đêm 31/8, mưa lớn giảm dần ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định tổng lượng mưa từ đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 400mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Huế phổ biến 200-350mm, cục bộ trên 600mm.

Trong những ngày tới nhiều nơi có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Trong ảnh, người dân đội mưa chờ đến giờ xem tổng duyệt diễu binh ở đường Hùng Vương (Ảnh: Hữu Khoa).

Dự báo thời tiết ngày 30/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, từ chiều mai nhiều mây có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng khu vực trung du và đồng bằng từ chiều mai nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa, vùng ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; riêng ven biển Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 28-31 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.