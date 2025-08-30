Fica Fica DTiNews DTiNews
Hà Nội: Đêm trắng nhiều cảm xúc trước ngày tổng duyệt diễu binh

Nhóm phóng viên
Nhóm phóng viên

(Dân trí) - "Biển người" đổ về Quảng trường Ba Đình, biến vỉa hè thành sân khấu, cùng nhau hát vang những ca khúc về tình yêu đất nước; người lạ cũng trở nên thân quen, mọi khoảng cách đều xoá nhoà.

Đêm Hà Nội không ngủ trước ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành (Video: Nhóm phóng viên).

