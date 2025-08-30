Hà Nội: Đêm trắng nhiều cảm xúc trước ngày tổng duyệt diễu binh Nhóm phóng viên Phạm Hồng HạnhPhóng viênNguyễn NgoanPhóng viênSơn NguyễnPhóng viênĐỗ Thương HuyềnPhóng viênTrần Thành CôngPhóng viênCẩm TiênPhóng viên Thứ bảy, 30/08/2025 - 00:25 (Dân trí) - "Biển người" đổ về Quảng trường Ba Đình, biến vỉa hè thành sân khấu, cùng nhau hát vang những ca khúc về tình yêu đất nước; người lạ cũng trở nên thân quen, mọi khoảng cách đều xoá nhoà.Đêm Hà Nội không ngủ trước ngày tổng duyệt diễu binh, diễu hành (Video: Nhóm phóng viên).