Hà Nội mưa nặng hạt, người dân dựng lều ngủ tạm xuyên đêm ở nhà ga, bến xe

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 23h30 ngày 29/8, khu vực sảnh chờ của bến xe Kim Mã - địa điểm sát với các tuyến phố như Nguyễn Thái Học, Kim Mã - trở thành chỗ ngủ tạm của hàng trăm người dân.

Bãi đỗ xe buýt Kim Mã được hàng trăm người dân nghỉ tạm qua đêm chờ xem lễ tổng duyệt (Ảnh: Việt Hà).

Những cơn mưa nặng hạt kéo dài từ đầu tối, nên các nhà ga, bến xe xung quanh khu vực có thể dễ dàng quan sát khối diễu binh, diễu hành, được người dân dừng chân, vừa để tránh trú mưa và tranh thủ nghỉ ngơi.

Ngay tại sảnh chờ của bãi đỗ xe buýt Kim Mã, gia đình anh Lê Hoàng Huy (SN 1983, ở Thanh Oai, Hà Nội), dựng một chiếc lều chuyên dùng để cắm trại. Anh Huy tiết lộ, đây là chỗ nghỉ ngơi dành cho mẹ anh năm nay 70 tuổi và cháu nhỏ 13 tuổi. Gia đình 11 thành viên đều háo hức mong chờ tới buổi tổng duyệt sáng 30/8.

Trước đó, đại gia đình xuất phát lúc 19h30, đi xe cá nhân tới ga Yên Nghĩa rồi bắt tàu Cát Linh di chuyển vào trung tâm.

Vì biết thời tiết Hà Nội có thể mưa nắng thất thường, gia đình mang đầy đủ áo mưa, ô và lều chuyên dụng nghỉ tạm qua đêm. Họ lựa chọn bãi đỗ xe buýt Kim Mã ngay sát phố Nguyễn Thái Học với hy vọng sáng 30/8 có thể kịp đứng vị trí đẹp xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Lều dựng tại bãi xe để các thành viên tranh thủ chợp mắt (Ảnh: Việt Hà).

Con trai của anh Huy - cháu Lê Hoàng Hiếu An - cũng cho biết cảm giác rất háo hức xen lẫn niềm tự hào, xúc động khi cùng gia đình và mọi người từ mọi vùng quê về đây chờ xem tổng duyệt vào sáng sớm nay.

Hiếu An chia sẻ: “Trước đó, em vẫn xem các buổi tổng hợp luyện, và sơ duyệt trên tivi, nhưng được tận mắt nhìn thấy, hoà vào không khí chung với mọi người thì cảm xúc rất đặc biệt. Em thích ngắm khí tài và các anh bộ đội trong đội hình diễu binh.

Bình thường, 22h em đã đi ngủ nhưng đêm qua hồi hộp quá không thể chợp mắt, cứ thấp thỏm chờ đến sáng nay”.

Cách đó chỉ vài mét, gia đình 9 thành viên của chị Vũ Thị Út (SN 1986, Xuân Mai, Hà Nội) trải tạm tấm nilon xuống sàn bãi đỗ xe buýt Kim Mã để chợp mắt vài tiếng cho đêm qua nhanh.

Xuất phát từ sớm, các thành viên mang sẵn đồ ăn từ nhà như xôi, thịt gà, nước uống. Cơn mưa nặng hạt không khiến tinh thần cả gia đình "đi xuống". Ngược lại, chị Út khẳng định, dù phải đợi 10 tiếng hay hơn nữa không là vấn đề.

“Trong hoàn cảnh hơi bất tiện một chút, nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận, vì đã quyết tâm được xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Sự kiện này 80 năm mới có một lần nên rất đáng để tham dự, dẫu biết là thức trắng đêm, mọi người vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được hòa chung trong niềm vui của cả đất nước", chị Út chia sẻ.

Nhà ga Cát Linh vào đêm 29/8 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, nhà ga Cát Linh vào đêm 29/8 cũng đang là nơi nghỉ tạm của hàng trăm người dân.

Sáng cùng ngày, gia đình anh Vũ Đức Toàn ở Hà Nam di chuyển tới nhà người thân tại xã Hoài Đức (Hà Nội). Tới chiều tối, họ đi xe buýt vào khu vực trung tâm.

Tuy nhiên khi dừng ở ga Cát Linh, mọi người mới biết tin các tuyến đường bên trong không thể di chuyển được nữa.

Trời đổ mưa lại có con nhỏ đi cùng, anh Toàn quyết định trải bạt cho cả nhà nằm tạm ở nhà ga. Sáng sớm hôm sau, họ dự tính di chuyển tới Kim Mã để kịp xem buổi tổng duyệt.

Hàng nghìn người dân tạm chợp mắt hai bên vỉa hè của đường Thanh Niên (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Không chỉ tập trung tại các bến xe, khoảng 1h ngày 30/8, phóng viên Dân trí cũng ghi nhận hàng nghìn người dân cắm lều trại dọc hai bên vỉa hè các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua, tạo nên một khung cảnh “dãy phố dã chiến” nhộn nhịp, đầy cảm xúc.

Họ mang theo chiếu, bạt, chuẩn bị đồ ăn thức uống và sẵn sàng ngủ xuyên đêm trên vỉa hè để chờ đợi giây phút được tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt vào 6h30 hôm nay.

Từ người già cho đến những em nhỏ, ai nấy đều hào hứng, cùng nhau trò chuyện, hát vang những ca khúc truyền thống, cách mạng. Không khí háo hức, rộn ràng tràn ngập khắp các ngả đường, cho thấy tình yêu, niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Lịch trình tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành dự kiến:

6h30: Bắt đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo các hướng sau:

Khối Nghi trượng:

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn

Khối đi bộ:

Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.

Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.

Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:

Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp:

Hướng 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1

Sau đó là chương trình giao lưu quân dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.