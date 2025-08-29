Chủ nhà mở tiệc, cho người dân ngủ nhờ chờ xem diễu binh

Người dân cùng nhau biến vỉa hè thành sân khấu, nhảy múa ca hát chờ đến giờ diễu binh (Video: Nguyễn Ngoan - Trần Thành Công).

23h ngày 29/8, tại cửa hàng kinh doanh gốm rộng 120m2 nằm ở số 11A phố Tràng Thi, của anh Phan Huy Khôi (SN: 1979), rực rỡ với hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng. Mọi người cùng nhau hát vang Quốc ca và đồng thanh hô lớn: “Tôi yêu Việt Nam!”.

Khi nhận được thông tin đoàn diễu binh gồm một số khối như: Khối nghi trượng, khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ...) sẽ đi qua cửa hàng mình, anh Khối sắm hàng chục lá cờ cỡ lớn và hàng trăm lá cờ cỡ nhỏ để trang trí gian hàng, tạo điểm chụp ảnh miễn phí cho người dân.

Khác với một số cửa hàng tận dụng ngày lễ để bán chỗ, lối vào cửa hàng, người đàn ông này dán thông báo ngắn gọn kèm những chiếc ghế nhựa: “Không cho thuê, không bán, chỉ cho mượn miễn phí”.

Ngoài ra anh miễn phí thêm nước uống, cho người dân đi nhờ vệ sinh... để bà con được xem diễu binh thoải mái.

Anh Khôi cho biết, từ buổi hợp luyện đầu tiên ngày 21/8, anh đã cung cấp đồ ăn, nước uống, chỗ ngồi, chỗ đi vệ sinh, miễn phí cho người dân.

Chia sẻ với Dân trí, anh Khôi nói: “Trung bình mỗi buổi xem, tôi cung cấp 150 ghế nhựa, ghế gỗ cho bà con ngồi. Ghế này một phần là của gia đình có sẵn, phần còn lại tôi bỏ tiền mua thêm", anh nói.

Người đàn ông cho biết, anh làm mọi việc trước hết vì bản thân thấy vui, mong muốn trong ngày hội lớn của dân tộc có thể cùng mọi người hoà chung nhịp đập con tim, lan toả tình yêu nước và tinh thần đoàn kết.

Trước ngày tổng duyệt, anh Khôi cùng bạn bè tổ chức tiệc buffet (hình thức ăn uống tự chọn) để bà con vừa ăn uống, vừa chờ xem diễu binh.

Thực đơn khá đa dạng với 4 đĩa lớn gồm các món như nộm, salad, gà luộc, hoa quả…

Anh Lê Tuấn Anh (37 tuổi, quê Thanh Hoá) chia sẻ, từ 5h gia đình anh đã có mặt tại Hà Nội. Được bà con tiếp đãi, cùng nhau đoàn kết, chia sẻ đồ ăn thức uống, trong lòng anh tràn đầy niềm tự hào khi là người Việt Nam.

“Tôi từng lỡ hẹn với con trai trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. Lần này, tôi quyết tâm đưa vợ và con ra Hà Nội để hòa mình vào không khí Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, tôi muốn con trai được tận mắt chứng kiến màn diễu binh hoành tráng, thật may mắn vì được anh Khôi hỗ trợ", người đàn ông này nói.

Chị Mai Thị Hà (sống ở phường Thạch Bàn, Hà Nội) cùng con trai đi xem diễu binh từ 19h. Nhờ một người bạn, chị biết anh Khôi cung cấp chỗ ngồi, đồ ăn, nước uống, nhà vệ sinh miễn phí.

“Lo nhất khi đi xem diễu binh là chen chúc vất vả, ngồi tại cửa hàng của anh Khôi chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, không khác gì ở nhà”, chị Hà nói.

Ngay từ lúc đến, chị được gia đình anh Khôi tiếp đón tận tình chu đáo. Nhận ghế ngồi miễn phí xong, hai mẹ con hoà vào không khí rộn ràng. Sau bữa tối, bé Nhật Anh - con trai chị Hà - có thêm chỗ ngủ không mất tiền.

“Chúng tôi rất biết ơn hành động ý nghĩa của anh Khôi. Xin chúc anh mạnh khoẻ, cửa hàng làm ăn phát đạt để có thêm những hành động đẹp cho đời”, chị nói

Đến tối, nhiều gia đình mệt mỏi sau ngày dài chờ đợi, anh Khôi cho mọi người tận dụng lối đi giữa các gian hàng để nằm nghỉ ngơi, giữ sức khoẻ cho buổi tổng duyệt buổi sáng 30/8.

23h 30, anh Khôi vẫn không nghỉ ngơi, túc trực trước cửa hàng cùng 4, 5 nhân viên, liên tục hỏi thăm người dân, ai cần giúp gì lập tức giúp đỡ.

Nhân viên quán bê ghế dài ra để người dân có chỗ ngồi. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ vì chọn được chỗ ngồi ưng ý, chủ thân thiện.