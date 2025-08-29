Người dân TPHCM đội vali đi chơi lễ dưới mưa lớn

Khoảng 17h ngày 29/8, mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực tại TPHCM đúng vào giờ tan ca trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Trận mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Tại khu vực Bến xe Miền Tây, nhiều người lỉnh kỉnh hành lý di chuyển vào bến, các cổng ra vào xảy ra ùn ứ cục bộ.

Thời tiết xấu khiến hành khách đi xe ôm công nghệ đến bến xe gặp nhiều khó khăn. Một số nhân viên hãng xe khách phải vất vả che chắn, đẩy xe vận chuyển hàng hóa dưới mưa.

Một số hành khách sau khi tới bến bằng taxi công nghệ phải đội hành lý lên đầu che mưa, vội vã đi vào sảnh chờ Bến xe Miền Tây để chuẩn bị bắt xe đi chơi lễ Quốc khánh.

Bà Ngọc (48 tuổi, mặc áo mưa đỏ) bế cháu ngoại đứng chờ con tại Bến xe Miền Tây. Bà cho biết, gia đình đón xe từ Đồng Tháp lên TPHCM chiều nay, sau đó tiếp tục bắt xe đi tới khu vực biển Vũng Tàu.

“Lâu rồi, gia đình tôi chưa đi chơi xa. Dịp này được nghỉ 4 ngày, cả nhà tranh thủ đi tắm biển”, bà Ngọc chia sẻ. Đứng gần đó, một phụ nữ khác cũng bế con nhỏ, đứng trước Bến xe Miền Tây, chuẩn bị lên đường đi chơi lễ.

Đến 18h45, lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây tăng cao. Người đi xe máy phải xếp hàng chờ gửi phương tiện, rồi lên xe khách để về quê thăm gia đình.

Để các phương tiện đón trả khách đúng quy định, hạn chế cảnh ùn ứ, lực lượng bảo vệ phải dùng dù, cầm đèn pin đứng dưới mưa, hướng dẫn các phương tiện di chuyển.

Hành khách lỉnh kỉnh hành lý ngồi chờ tại Bến xe Miền Tây, đợi đến giờ khởi hành. “Tôi đi xe ôm từ phường Phú Thọ ra Bến xe Miền Tây để về quê thăm gia đình. Mưa lớn đúng giờ cao điểm khiến việc đi lại khá khó khăn”, anh Thanh Bình (31 tuổi, quê Cần Thơ) chia sẻ.

Phần lớn hành khách đã đặt vé bằng hình thức trực tuyến từ nhiều ngày trước. Hôm nay, họ đến quầy tại bến để xuất trình thông tin, nhận vé và lên xe khởi hành.

Nhân viên một hãng xe khách tại Bến xe Miền Tây kiểm tra vé và sắp xếp chỗ ngồi cho hành khách.

Trên một chuyến xe khách từ Bến xe Miền Tây về Vĩnh Long, chỗ ngồi gần như được lấp kín toàn bộ. Hành khách tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hành trình về quê.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, lượng khách dịp lễ tại bến dự kiến tăng hơn 7% và phương tiện tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Ngày cao điểm (30/8), bến xe có thể đón khoảng 65.500 khách với 2.250 lượt xe. Các tuyến từ TPHCM về các tỉnh miền Tây được phép điều chỉnh giá vé tăng không quá 40% so với ngày thường, áp dụng trong 2 ngày cao điểm.

Ghi nhận trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Chánh, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng hơn khi mưa lớn và lượng phương tiện đổ về đông đúc. Nhiều phụ huynh phải dừng xe bên đường để trú mưa, cho con nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

Trên quốc lộ 1, hướng TPHCM đi Tây Ninh, một số đoạn xảy ra tình trạng kẹt xe khiến người dân vất vả hơn khi lái xe máy dưới mưa lớn.