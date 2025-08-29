Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 29/8, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định này, ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Gia Túc nhận trọng trách mới, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định bổ nhiệm cho tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc (Ảnh: TTXVN).

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư giao.

Theo Thường trực Ban Bí thư, ông Phạm Gia Túc được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến rất gần; khối lượng công việc phải hoàn thành rất lớn, đặc biệt đối với Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Vì thế, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập thể lãnh đạo và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để Văn phòng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu" chiến lược của Đảng, của Trung ương.

Văn phòng Trung ương Đảng cũng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, kịp thời tổng hợp, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác lớn của đất nước, giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng tập thể Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và cá nhân ông Phạm Gia Túc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: TTXVN).

Chia sẻ niềm vinh dự khi được Bộ Chính trị bổ nhiệm trọng trách mới, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh ông nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trong bối cảnh Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tập trung chỉ đạo nhiều quyết sách lớn, chiến lược, mang tính cách mạng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đang tập trung cao độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Vì thế, ông ý thức rất rõ vai trò, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư đối với Văn phòng Trung ương Đảng.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cam kết sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đem hết tâm sức của mình để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tận tụy, tận tâm, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tiếp tục thực hiện lộ trình "nâng cấp", "nâng tầm" Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần thực hiện tốt chức năng là Cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng là mục tiêu được ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Ông Phạm Gia Túc sinh năm 1965, quê ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông là Thạc sĩ quản lý hành chính công, Cử nhân kinh tế.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Năm 2014, khi đang làm Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Túc được luân chuyển, điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Sau hơn 3 năm đảm nhiệm cương vị này, ông tiếp tục được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2021, ông Túc được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó hơn 3 năm, vào tháng 11/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.