Loạt UAV, robot hiện đại của Bộ Công an tại Triển lãm thành tựu đất nước

Sáng nay (28/8), Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện lớn của đất nước, có ý nghĩa quan trọng, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với mục đích khẳng định, khắc họa rõ nét vai trò và cống hiến của lực lượng Công an nhân dân trong hành trình vĩ đại đó và tôn vinh, lan tỏa những thành tựu, cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Bộ Công an tham gia triển lãm với chủ đề “Công an nhân dân - 80 năm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân”.

Với chủ đề “Kiến tạo và phát triển”, khu trưng bày trong nhà giới thiệu những thành tựu đi đầu, đột phá về tinh gọn bộ máy, khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế của Công an nhân dân Việt Nam.

Điểm nhấn là các trạm thông tin trải nghiệm trưng bày, giới thiệu những bước tiến đột phá trong công nghệ để phục vụ người dân và đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng, thử nghiệm thực hành công dân số, công nghệ thông tin, bảo mật và an ninh mạng.

Robot xử lý bom mìn được giới thiệu tại khu trưng bày trong nhà. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Mỹ, được dùng thay thế con người thực hiện việc thu dọn bom mìn, vật liệu nổ... và nhiều nhiệm vụ khác mang tính nguy hiểm, độc hại.

Robot có khả năng di chuyển trên bánh xích hoặc bánh xe trên mọi địa hình, khả năng neo bậc thang lên xuống dốc 45 độ. Hệ thống bánh xích có thể dễ dàng tháo lắp trong vòng vài phút và robot có thể xoay 360 độ.

UAV trực thăng model MCH với tốc độ tối đa 15m/s, thời gian bay tối đa lên tới 40 phút và khoảng cách tối đa 15km.

Horus P02, thiết bị bay không người lái được thiết kế theo dạng VTOL (cất - hạ cánh thẳng đứng) giúp người vận hành có thể đưa Horus P02 vào hoạt động ở bất kỳ môi trường nào mà không cần bệ phóng hay đường băng để cất cánh.

Thiết bị này được sử dụng cho các nhiệm vụ bay trinh sát tầm xa, giám sát khu vực và cứu hộ - cứu nạn.

Súng áp chế vô tuyến UAV có thời gian hoạt động lên tới 60 phút trong khoảng cách 1,5km, công suất đối đa 200W.

Một số thiết bị UAV như UAV giám sát tầm cao, UAV công nghiệp cũng được giới thiệu tại không gian trưng bày trong nhà của Bộ Công an.

Robot tuần tra thông minh, hiện đại.

Một số vũ khí đặc chủng như súng ngắn, súng bắn tỉa được trưng bày thu hút du khách tham quan.

Không gian trưng bày trang phục của một số lực lượng như cảnh sát đặc nhiệm, chữa cháy...

Một bạn trẻ thích thú chụp ảnh bên cạnh trang phục của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Ngoài ra, khi tham quan triển lãm, người dân sẽ được tham gia hoạt động trải nghiệm tương tác, mang đến cho khách tham quan cơ hội hóa thân thành chiến sĩ công an một cách sống động và trực quan…

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h.