Quốc lộ 51 qua Đồng Nai ùn tắc kéo dài trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Từ cuối giờ chiều 29/8, người dân từ khu vực trung tâm TPHCM, Đồng Nai bắt đầu đi nghỉ lễ khiến quốc lộ 51, đoạn qua tỉnh Đồng Nai, ùn tắc kéo dài nhiều đoạn.

Khu vực quốc lộ 51 qua phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai) ùn tắc kéo dài (Ảnh: Hoàng Bình).

Trên quốc lộ 51, đoạn đi qua phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai), hướng từ Ngã tư Vũng Tàu đến khu vực TP Vũng Tàu cũ, các loại xe di chuyển chậm, xếp hàng dài. Nhiều ô tô, xe tải chạy vào làn đường dành cho xe máy bên trong dải phân cách.

Cũng trên quốc lộ 51, đoạn từ cao tốc TPHCM - Long Thành về Ngã ba Nhơn Trạch, dòng xe nhích từng đoạn, ùn tắc kéo dài. Nhiều ô tô lấn vào làn xe máy khiến tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng.

Dòng xe ùn tắc trên quốc lộ 51, đoạn qua xã Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Tương tự, tại các nút giao phía trước sân golf Long Thành, ngã ba Thái Lan, đầu đường vào ĐT25B… cũng xuất hiện các điểm ùn tắc. Càng về tối, dòng xe trên quốc lộ 51 đổ về hướng biển Vũng Tàu càng tăng cao.

Cách đây ít ngày, quốc lộ 51 thuộc phường Long Hưng (tỉnh Đồng Nai) bị phản ánh có nhiều đoạn hư hỏng nặng, xuất hiện các hố đọng nước khi mưa, nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, đơn vị vừa khắc phục các đoạn đường nói trên để người dân đi lại thuận lợi dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Nhiều ô tô chạy vào làn đường dành cho xe máy trên quốc lộ 51 (Ảnh: Hoàng Bình).

Trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây qua tỉnh Đồng Nai, lưu lượng xe cộ bắt đầu tăng lên từ cuối giờ chiều, mật độ lưu thông chậm, nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc.