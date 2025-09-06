Thanh niên cầm dao đi giật đồ cúng rằm tháng Bảy ở TPHCM

Rằm tháng Bảy, nhiều gia đình tại TPHCM làm lễ cúng, cầu cho mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi. Một số người dân Chợ Lớn có thói quen cúng tiền, nên nhiều thanh niên thường đến khu vực này dịp rằm tháng Bảy để tranh giành. Trong hình là nhóm thanh niên lao vào xô đẩy, tranh tờ tiền ở khu vực vòng xoay Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TPHCM).

Sau vài phút hỗn loạn, các thanh niên lên xe rời khỏi khu vực này.

Nguyễn Trần Anh Khôi (21 tuổi) vui mừng khi có được 60.000 đồng sau khoảng 3 phút tranh giành với các thanh niên khác. "Tôi hy vọng những tờ tiền này sẽ mang lại may mắn cho bản thân”, Anh Khôi nói.

Nhiều thanh niên chuẩn bị vợt để thu được nhiều đồ cúng.

Rằm tháng Bảy hàng năm, người dân TPHCM nói riêng và miền Nam nói chung thường bày mâm cúng. Sau khi những cây nhang tắt lửa, người qua đường có thể lấy những đồ cúng.

Cũng vào dịp này, người dân khu vực Chợ Lớn bày mâm cúng lớn, thu hút nhiều nhóm thanh niên "giật đồ cúng" tập trung, khiến giao thông trên các tuyến đường khu vực vòng xoay Phùng Hưng bị ùn tắc.

Trước tình trạng mất trật tự, lực lượng công an khu vực xuất hiện để ổn định tình hình.

Nhiều năm trước, gia đình ông Trần Ban Trí (68 tuổi, chủ hộ kinh doanh trên đường Phùng Hưng) thường cúng tiền, nhưng việc này gây mất trật tự.

Những năm gần đây, gia đình ông Trí chuẩn bị gần 1.000 phần quà, bao gồm: mì tôm, muối, đường, gạo,... để phát cho những người khó khăn. "Đây là việc làm xuất phát từ tâm của gia đình với mong muốn giúp được những hoàn cảnh khó khăn", ông Trí cho hay.

Người dân xếp hàng ngay ngắn, cầm phiếu đợi đến lượt được nhận quà.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh (65 tuổi) đạp xe từ tỉnh lộ 10 đến nhận quà của gia đình ông Trí phát chiều 6/9. "Năm nào tôi cũng được gia đình ông Trí phát cho ít gạo, mì tôm dịp rằm tháng Bảy", bà Hạnh chia sẻ.