Bộ Nội vụ thông tin về việc tăng lương và thưởng Tết

Ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ, thông tin tại họp báo (Ảnh: Như Ý).

Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ), cho biết trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, ngày 10/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo ông Giang, nghị định này điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 7,2% và áp dụng từ ngày 1/1. Mức điều chỉnh này cao hơn các mức điều chỉnh những năm gần đây.

“Bộ Nội vụ đã chủ động tham mưu cho Chính phủ và Chính phủ đã ban hành rất sớm Nghị định 293 nên có thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị cũng như tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động. Bộ Nội vụ sau đó tiếp tục có 2 văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai thực hiện và thành lập các đoàn kiểm tra, kết quả cho thấy rất khả quan”, ông Giang nói.

Theo ông Giang, riêng tiền lương bình quân của năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/người/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó, doanh nghiệp là những công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ lương bình quân khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024.

Đối với doanh nghiệp dân doanh, ông Giang cho biết lương bình quân là 8,66 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư nước ngoài thì lương bình quân là 10,17 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Về tiền thưởng, ông Giang cho hay qua số liệu tổng hợp báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động thì mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Trong đó, đại diện Bộ Nội vụ thông tin các doanh nghiệp Nhà nước khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23% so với năm 2024; doanh nghiệp dân doanh khoảng 7,37 triệu đồng, tăng 9% so với năm 2024; doanh nghiệp FDI khoảng 9,21 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2024.

Ông Giang nhấn mạnh trên cơ sở Chính phủ ban hành nghị định sớm và triển khai thực hiện rất đồng bộ, việc lương và thưởng trên đã giúp người lao động cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tăng mức gắn bó với doanh nghiệp và giảm nguy cơ dịch chuyển lao động tự phát.

Trên cơ sở đó, theo ông Giang, đây là cơ sở, điều kiện để tăng năng suất lao động trong thời gian qua.

Cùng với đó, đây cũng là xung lực rất quan trọng, rất lớn để giúp chúng ta có thể tăng trưởng kinh tế trên hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, theo Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội.