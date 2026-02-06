Lãi thấp nhất 10 năm, “trùm” buôn xe Mercedes muốn bán 6.000m2 đất để dành

Theo tài liệu dự kiến trình cổ đông tại kỳ họp thường niên năm nay, Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) tiếp tục xin ý kiến cổ đông về việc bán toàn bộ hoặc một phần khu đất mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TPHCM.

Bất động sản này rộng 6.282m2, giá trị ghi sổ hơn 542 tỷ đồng, mức chuyển nhượng cụ thể được ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định theo giá thị trường, nhưng không thấp hơn giá trị hợp lý.

Đáng chú ý, tờ trình cũng mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng, bao gồm cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công ty. Ban Lãnh đạo cho biết nếu giao dịch với bên liên quan, toàn bộ quy trình vẫn phải tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật, dựa trên giá thị trường và có thẩm định độc lập, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và giúp việc bán tài sản diễn ra chủ động hơn.

Ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Haxaco (Ảnh: DT).

Đây không phải lần đầu Haxaco tìm cách bán khu đất thu tiền. Trong quý III/2025, doanh nghiệp từng tổ chức đấu giá nhưng không có nhà đầu tư tham gia. Động thái bán ra lần này của Haxaco diễn ra trong bối cảnh kinh doanh công ty kém sắc.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất doanh nghiệp giảm 16% so với năm trước; tương ứng lợi nhuận trước thuế thu về chỉ đạt 56 tỷ đồng, thấp xa so với mục tiêu 260 tỷ đồng và rơi về mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua.

Nguyên nhân, ban lãnh đạo lý giải do thị trường ô tô năm qua phục hồi chậm, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Lượng xe tồn lớn khiến giá bán liên tục bị kéo xuống, khuyến mãi dày đặc làm biên lợi nhuận thu hẹp. Người mua cũng thận trọng hơn, cân nhắc kỹ chi phí lăn bánh, vận hành và khả năng giữ giá, còn vay mua xe vẫn chịu áp lực lãi suất.

Haxaco được biết đến là nhà phân phối lớn của thương hiệu Mercedes-Benz (trong chia sẻ của lãnh đạo gần nhất chiếm đến 40% thị phần) và MG. Công ty đang chịu áp lực từ nhu cầu giảm cũng như sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Năm 2026, Haxaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất chỉ 200 tỷ đồng.

Trở lại với bất động sản đang muốn bán, công ty được biết đã bỏ ra khoản tiền rất lớn trong vài năm qua. Năm 2022, công ty mua hơn 5.800m2 với giá khoảng 470 tỷ đồng, tương đương xấp xỉ 81 triệu đồng/m2. Gần đây, công ty tiếp tục chi gần 73 tỷ đồng để mua nốt khoảng 500m2 còn lại từ Chủ tịch Đỗ Tiến Dũng, với đơn giá lên tới 150 triệu đồng/m2.

Lãnh đạo từng xem đây như tài sản tích lũy dài hạn. Tuy vậy, do không đủ nguồn lực tài chính lẫn kinh nghiệm để tự phát triển dự án lớn, còn phương án hợp tác với đối tác khác lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, công ty quyết định rao bán lại để thu hồi nguồn vốn.