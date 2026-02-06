Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội, nhiều người tự thoát nạn an toàn

Khoảng 8h50 ngày 6/2, tại một căn hộ ở tầng 9 tòa nhà C2, chung cư Ecohome 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội, xảy ra hỏa hoạn.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ một căn hộ tại tầng 9. Sau khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

Đám cháy bùng phát tại một căn hộ ở tầng 9 tòa nhà C2, chung cư Ecohome 2 (Ảnh: Phùng Anh).

Nhà chức trách cho biết, khoảng 10 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an Hà Nội đã huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau ít phút. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, đám cháy phát sinh nhiều khói khiến nhiều cư dân lo lắng.

Nhiều người lo lắng, thoát hiểm xuống vị trí an toàn (Ảnh: Phùng Anh).

Một số nhân chứng cho biết, khi đám cháy bùng phát, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo toàn bộ cư dân. Nghe chuông báo động, nhiều người dân hoảng hốt di chuyển theo lối thang bộ xuống vị trí an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.