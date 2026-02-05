Danh sách gần 2.600 ô tô, xe máy bị camera AI ở Hà Nội "bắt lỗi"

Ngày 5/2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết thông qua hệ thống camera AI (từ ngày 22/12/2025 đến ngày 31/12/2025), đơn vị này đã phát hiện và gửi thông báo phạt nguội tới 2.580 trường hợp ô tô, xe máy vi phạm, trong số đó có 786 trường hợp ô tô và 1.794 trường hợp xe máy.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, đối với các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong hai hình thức xử lý vi phạm sau:

Thứ nhất, trực tiếp đến trụ sở các đội cảnh sát giao thông để làm việc.

Thứ hai, xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi, không cần đến cơ quan công an.

Một trường hợp ô tô vượt đèn đỏ bị camera AI ghi lại (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nộp phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng iHanoi

Bước 1: Thông báo vi phạm

Sau khi phát hiện hành vi vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông tin và hình ảnh vi phạm đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

Bước 2: Tra cứu thông tin vi phạm

Người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục “Giao thông - Thông báo phạt nguội” để xem chi tiết thông tin, hình ảnh vi phạm.

Hướng dẫn xác nhận và nộp phạt vi phạm giao thông trên ứng dụng iHanoi (Ảnh: Chụp màn hình).

Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu lại.

Trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên hệ thống.

Bước 3: Lập và ký biên bản vi phạm hành chính

Căn cứ xác nhận của người vi phạm, cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính và gửi lại cho người vi phạm trên iHanoi.

Hướng dẫn tạo chữ ký số trên ứng dụng MySign (Ảnh: Chụp màn hình).

Người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, ký số vào biên bản và gửi lại trên hệ thống.

Bước 4: Nhận quyết định xử phạt

Trên cơ sở biên bản đã được xác nhận, cơ quan công an ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Bước 5: Nộp phạt trực tuyến

Người vi phạm kiểm tra lại thông tin (cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt qua mã QR tích hợp trên hệ thống.

Bước 6: Hoàn tất xử lý vi phạm

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi về cơ quan công an.

Cơ quan chức năng kiểm tra, xác nhận người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt; đồng thời ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện (nếu có); Gỡ thông báo đăng kiểm đối với ô tô. Toàn bộ quy trình xử phạt được thực hiện đúng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cảnh sát cho biết, việc xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên ứng dụng iHanoi là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Người dân không phải trực tiếp đến cơ quan công an, giảm thời gian đi lại, chi phí phát sinh, đồng thời góp phần minh bạch, đơn giản hóa thủ tục trong xử lý vi phạm giao thông.

