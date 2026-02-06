Phát triển Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 ngang hàng các nước phát triển

Tại lễ khai trương Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định, việc GS.TS Phạm Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Tim mạch thể hiện sự ghi nhận đối với uy tín, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của một nhà khoa học đầu ngành.

Theo Thứ trưởng, quyết định này cũng khẳng định quyết tâm của lãnh đạo Bộ Công an trong việc xây dựng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 trở thành đơn vị chuyên sâu, hiện đại, hoạt động hiệu quả trong hệ thống y tế lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ Bệnh viện 19-8 phải xây dựng, phát triển Viện Tim mạch trở thành trung tâm tim mạch hàng đầu của Việt Nam; phấn đấu xây dựng Viện Tim mạch hiện đại, phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức trao quyết định thành lập Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8 (Ảnh: P.V).

“Bộ Công an sẵn sàng nguồn lực, tập trung đầu tư phương tiện, máy móc hiện đại cho Viện Tim mạch đảm bảo công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, tạo điều kiện để Viện Tim mạch có đủ nguồn lực, phương tiện sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới”, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức khẳng định.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu Giám đốc Bệnh viện 19-8 cần nghiên cứu, có cơ chế thu hút nhân tài, thu hút các y bác sĩ, chuyên gia tim mạch giỏi về công tác tại Viện Tim mạch.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8, đề nghị tân Viện trưởng Viện Tim mạch, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ của Viện tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển các kỹ thuật tim mạch hiện đại; tăng cường năng lực cấp cứu tim mạch, hồi sức tim mạch; lấy người bệnh làm trung tâm, lấy an toàn người bệnh làm ưu tiên hàng đầu.

Các đại biểu cắt băng khai trương Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Ảnh: P.V).

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn, chủ động kết nối với các cơ sở y tế đầu ngành trong và ngoài lực lượng để tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ đội ngũ, từng bước làm chủ các kỹ thuật cao.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, tân Viện trưởng Viện Tim mạch chia sẻ: “Nhận nhiệm vụ Viện trưởng trong thời điểm này, tôi ý thức sâu sắc đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn, đặc biệt là trách nhiệm trước Đảng, trước Ngành và trước từng người bệnh", GS.TS Phạm Mạnh Hùng bày tỏ.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng cam kết xây dựng Viện Tim mạch phát triển theo hướng đột phá nhưng bền vững, lấy chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và hiệu quả điều trị làm thước đo cao nhất.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 thăm người bệnh điều trị tại viện (Ảnh: P.V).

Bên cạnh đó xây dựng đội ngũ nhân lực tim mạch tâm - tài - trí, coi y đức là nền tảng, kỷ luật là nguyên tắc, tri thức là động lực phát triển; từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia tim mạch nòng cốt của hệ thống y tế Công an nhân dân.

Viện Tim mạch phát triển theo mô hình điều trị toàn diện, làm chủ các kỹ thuật tim mạch tiên tiến, tăng cường phối hợp liên chuyên khoa, tiệm cận các chuẩn mực khu vực và quốc tế, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 được thành lập trên cơ sở phát triển toàn diện từ Khoa Tim mạch của Bệnh viện, kết hợp với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, giảng viên và bác sĩ đầu ngành thuộc Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội. Đây là mô hình hợp tác chuyên môn - đào tạo - nghiên cứu mang tính đột phá, thể hiện tư duy đổi mới trong tổ chức hệ thống y tế công an trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh các bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng, việc thành lập Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, bền vững và lâu dài cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, y tế công an nói chung và người dân, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng cho biết, các kỹ thuật tiên tiến, đột phá trong lĩnh vực tim mạch được Viện Tim mạch triển khai ngay, bao gồm: chẩn đoán tim mạch nâng cao có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo; thăm dò hình ảnh và đánh giá chức năng sinh lý tim - mạch máu trong lòng mạch; can thiệp tim cấu trúc như thay van tim qua ống thông, sửa van qua da.

Các phương pháp can thiệp bệnh tim bẩm sinh; can thiệp động mạch vành phức tạp; điều trị các rối loạn nhịp tim phức tạp với các công nghệ hiện đại như lập bản đồ điện học buồng tim 3D, triệt đốt rung nhĩ bằng áp lạnh, điện trường xung và các kỹ thuật tiên tiến khác.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch, với gần 30 năm kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và can thiệp các bệnh lý tim mạch phức tạp.

Hiện nay, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 đồng thời giữ cương vị Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC).