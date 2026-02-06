Cần lưu ý gì khi chuyển từ xăng thường sang dùng xăng sinh học E5, E10?

Xăng E10 đã được bán song song với xăng khoáng truyền thống tại một số cây xăng của Petrolimex và PV Oil) từ tháng 8/2025 (Ảnh: Thanh Thương).

Theo lộ trình, từ ngày 1/6, thị trường sẽ dừng bán xăng RON95 khoáng và chuyển sang sử dụng hoàn toàn xăng sinh học. Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, tôi đã tìm hiểu qua nhiều bài viết, nắm được một số ưu, nhược điểm cũng như các lưu ý cơ bản khi sử dụng xăng sinh học.

Tuy nhiên, tôi vẫn muốn lắng nghe chia sẻ từ những người dùng thực tế, đặc biệt là về mức tiêu hao nhiên liệu, nguy cơ ăn mòn các chi tiết, chi phí bảo dưỡng, cảm giác vận hành của xe và việc có nên sử dụng thêm chất phụ gia hay không.

Một vấn đề tôi đặc biệt quan tâm là trường hợp xe để lâu không sử dụng, khoảng 3-4 tuần, liệu có xảy ra tình trạng khó khởi động hoặc chết máy hay không, do có thông tin cho rằng xăng sinh học có thể bị tách nước nếu lưu trữ trong thời gian dài.

Rất mong nhận được ý kiến chia sẻ của các bạn!

Độc giả Đức Long