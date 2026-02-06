Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra công tác bầu cử tại Đồng Nai

Ngày 6/2, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia do bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Về phía Bộ Nội vụ có Thứ trưởng Trương Hải Long tham gia đoàn công tác.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn kiểm tra, giám sát đã khảo sát tại Tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu số 32, phường Trấn Biên, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn kiểm tra, giám sát đã khảo sát tại Tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu số 32, phường Trấn Biên. Phó Chủ tịch nước đánh giá, về cơ bản công tác chuẩn bị đã được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, đáp ứng các yêu cầu đề ra.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, gồm 37 thành viên và 95 xã.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử Quốc hội; 28 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân; 651 đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Về đánh giá cơ cấu hiệp thương lần thứ hai, cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra tại Tổ bầu cử và khu vực bỏ phiếu số 32, phường Trấn Biên (Ảnh: Hoàng Bình).

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, bảo đảm hoàn thành chậm nhất ngày 3/2 vừa qua. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức. Trong đó, tuyên truyền trên các nền tảng số đạt mức độ tiếp cận và tương tác cao, với nhiều lượt xem và chia sẻ tạo sự lan tỏa nhanh trong cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai chặt chẽ, đúng luật, đúng tiến độ các bước từ nay đến ngày bầu cử và sau bầu cử.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Bình).

Bà Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu Đồng Nai cần khẩn trương rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử, kiên quyết loại bỏ các trường hợp không đủ tiêu chuẩn; bảo đảm giới thiệu người ứng cử đúng cơ cấu, thành phần, số dư theo quy định. Rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri đúng hạn, chú ý đến cử tri tạm trú, lao động di cư, người già yếu, người khuyết tật để bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai thực hiện nghiêm chủ trương về cơ cấu đại biểu, nhất là việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, dẫn đến số lượng đại biểu Trung ương ứng cử tại địa phương tăng. Tỉnh cần bố trí hợp lý danh sách người ứng cử, bảo đảm hài hòa giữa đại biểu Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử với nội dung, hình thức phù hợp từng nhóm đối tượng, nhất là công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo buổi làm việc (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng Nai chủ động bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trên địa bàn có quy mô dân số lớn, di biến động cao, nhiều khu công nghiệp và khu dân cư tập trung đông công nhân, lao động nhập cư. Qua đó, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, đúng tiến độ và thành công tốt đẹp.