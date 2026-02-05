Xe tập lái tông vào thành cống, thầy dạy lái tử vong

Ngày 5/2, đại diện Công an xã Khánh Trung cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn chiều 4/2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 15h ngày 4/2, tại thôn 11, xã Khánh Trung xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Thời điểm trên, xe tải tập lái do một học viên điều khiển, trong xe có thầy dạy lái đi cùng hướng dẫn, bất ngờ mất lái tông vào thành cầu cống ven đường. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, một đoạn thành cầu cũng bị hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến ông V.V.T. (SN 1984, thầy giáo dạy lái), tử vong tại chỗ, còn học viên cầm lái bị thương nhẹ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.