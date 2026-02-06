Cục CSGT sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm quy trình công tác

Ngày 6/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong 6 tháng cuối năm 2025, Cục CSGT đã đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật và điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 39 cán bộ chiến sĩ thuộc Cục và Phòng CSGT công an các địa phương, do vi phạm quy trình công tác.

Trong số đó, nhà chức trách đã thực hiện kỷ luật với 9 cán bộ, điều chuyển khỏi lực lượng CSGT 18 cán bộ, đề nghị xem xét xử lý với 12 cán bộ.

Cục CSGT cho biết trong quá trình xử lý vi phạm, nếu người dân phát hiện các trường hợp cán bộ chiến sĩ CSGT có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu người dân, có thể phản ánh qua các kênh tiếp nhận thông tin như số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT: 078.9388.539.

Danh sách số điện thoại tiếp nhận phản ánh của Cục trưởng Cục CSGT và trưởng phòng CSGT của 34 tỉnh, thành (Ảnh: Chụp màn hình).

Số điện thoại đường dây nóng của Trưởng phòng CSGT công an các tỉnh thành phố; Fanpage Facebook Cục CSGT; Ứng dụng VNeTraffic.

"Chúng tôi sẽ tiếp nhận để xác minh xử lý nghiêm, nếu đúng như phản ánh sẽ điều chuyển cán bộ khỏi lực lượng CSGT và tiến hành xử lý theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ chiến sĩ công an nhân dân", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Cục CSGT cho biết, thời gian qua còn rất nhiều hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông mỗi ngày. Cụ thể, mỗi ngày vi phạm về nồng độ cồn có từ 2.700 đến 5.000 trường hợp và từ 700 đến 1.000 trường hợp xe vận tải vi phạm.

Nhà chức trách cho hay nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ, bất tuân quy tắc giao thông…

Cục CSGT lấy ví dụ, tổng số xe tải trong cả nước chỉ chiếm 31% so với tổng số ô tô; chiếm 2,8% so với tổng số xe cơ giới đường bộ (ô tô, xe máy). Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong năm 2025, tai nạn giao thông liên quan đến ô tô tải (xe tải, xe đầu kéo, tải ben…) đã chiếm tới 26% so với tổng số vụ, chiếm 32,8% so với tổng số người chết; chiếm 21,3% so với tổng số người bị thương.

Các Đội thuộc Cục CSGT xử phạt một trường hợp vi phạm (Ảnh: Cục CSGT).

"Nghĩa là cứ 10 vụ tai nạn xảy ra thì có gần 3 vụ liên quan tới xe tải làm 3 người chết, 2 người bị thương. Đây là con số báo động cần phải ngăn chặn kịp thời", vị đại diện Cục CSGT cho hay.

Cục CSGT cho biết, chính vì các lý do trên, Cục CSGT đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trong toàn quốc việc kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào xử lý vi phạm nồng độ cồn, phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách, các hành vi càn quấy trên đường.

"Việc xử lý sẽ không trùng xuống, liên tục là cao điểm, để biến cao điểm là bình thường hàng ngày, đến khi người tham gia giao thông, nhất là lái xe kinh doanh vận tải có thói quen tốt chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy tắc giao thông", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.