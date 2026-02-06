Đồ nội thất thân thiện môi trường: Bước ngoặt vật liệu trong năm 2026

Trước đây, khi nhắc đến "nội thất xanh", nhiều người thường nghĩ ngay đến những món đồ tái chế thô sơ hay giá thành đắt đỏ. Tuy nhiên, năm 2026 đánh dấu bước ngoặt lớn khi thị trường nội thất bền vững toàn cầu dự kiến chạm mốc 83,8 tỷ USD vào năm 2030 (theo Research and Markets).

Tại Việt Nam, sự chuyển dịch này thể hiện rõ rệt qua tư duy mua sắm: Bớt chạy theo mốt, ưu tiên chất lượng và sức khỏe.

Dưới đây là 4 xu hướng nội thất thân thiện môi trường hứa hẹn sẽ phủ sóng không gian sống trong năm tới.

Bước sang năm 2026, làn sóng đổi mới cùng tư duy sống xanh đang tái định hình cách con người thiết kế không gian sống (Ảnh: Homefy).

Sự trở lại của gỗ nguồn gốc minh bạch

Người Việt vốn yêu chuộng đồ gỗ, nhưng khái niệm "gỗ sạch" năm 2026 không chỉ dừng lại ở độ quý hiếm. Xu hướng hiện nay là sử dụng gỗ từ các cánh rừng được quản lý có trách nhiệm (có chứng chỉ FSC) hoặc gỗ tái sinh.

Với trái tim của ngôi nhà là phòng ăn, một bộ bàn ghế từ gỗ óc chó hay sồi có nguồn gốc rõ ràng đang được ưu ái. Lý do rất đơn giản, đó là tính bền bỉ.

Một chiếc bàn gỗ thịt chất lượng với thiết kế trung tính, chân trụ bo tròn mềm mại không chỉ mang lại cảm giác ấm cúng mà còn có thể đồng hành cùng gia đình qua hàng chục năm, bất chấp mọi sự thay đổi về xu hướng trang trí. Mua một lần dùng cả đời chính là cách bảo vệ môi trường thiết thực nhất.

Vật liệu công nghệ mới: Bền bỉ thách thức thời gian

Nếu gỗ đại diện cho truyền thống, thì các vật liệu thế hệ mới là giải pháp cho cuộc sống hiện đại bận rộn. Nổi bật nhất trong năm 2026 là đá nung kết.

Khác với đá tự nhiên dễ thấm ố hay gỗ công nghiệp sợ nước, đá nung kết là "chân ái" cho các gia đình hay nấu nướng đậm vị, dùng nhiều gia vị nóng hoặc dầu mỡ. Loại vật liệu này chịu nhiệt cực tốt, chống trầy xước và không bám bẩn. Việc sử dụng bàn ăn hay bàn trà mặt đá nung kết giúp bạn giảm thiểu việc phải thay mới đồ đạc do hư hại, đồng thời hạn chế sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh độc hại.

Bên cạnh đó, các loại vải bọc sofa hiệu suất cao làm từ sợi tái chế cũng lên ngôi nhờ khả năng chống bám bụi và dễ vệ sinh, cực kỳ phù hợp với khí hậu nồm ẩm miền Bắc.

Nhà không mùi: Cuộc cách mạng về không khí

Một thực tế đáng lo ngại là không khí trong nhà đôi khi ô nhiễm hơn ngoài trời do các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) phát ra từ mùi sơn, keo dán gỗ hay mút xốp sofa kém chất lượng.

Năm 2026, tiêu chuẩn hàm lượng VOC thấp sẽ trở thành tiêu chí bắt buộc của người tiêu dùng thông thái. Các gia đình trẻ bắt đầu soi kỹ hơn vào thành phần sơn gốc nước, gỗ kỹ thuật đạt chuẩn E0, E1 hay các loại da thực vật an toàn. Đầu tư vào một chiếc giường ngủ hay sofa không độc hại chính là khoản đầu tư rẻ nhất cho sức khỏe đường hô hấp của cả gia đình về lâu dài.

Nội thất biến hình cho căn hộ đô thị

Với diện tích chung cư ngày càng thu hẹp, xu hướng "phòng khách xanh" năm 2026 ưu tiên sự linh hoạt. Thay vì mua nhiều món đồ rời rạc, gia chủ chuyển sang sử dụng sofa mô-đun.

Loại ghế này cho phép tháo rời, ghép lại hoặc mở rộng tùy theo nhu cầu sử dụng: từ xem phim, tiếp khách đến làm chỗ ngủ tạm cho người thân ghé chơi. Khả năng tùy biến này giúp kéo dài vòng đời sản phẩm, bạn không cần vứt bỏ cả bộ sofa khi chuyển nhà hay khi nhu cầu sinh hoạt thay đổi.