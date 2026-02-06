Bé trai 8 tuổi, 8 năm đón Tết ở bệnh viện và niềm vui hiếm hoi của gia đình

Hơn 300 bệnh nhi và sản phụ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã được đón một cái Tết sớm đầy ý nghĩa thông qua chương trình “Xuân yêu thương, phiên chợ Tết 0 đồng” diễn ra vào ngày 5/2.

Phiên chợ không chỉ mang đến những món quà thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho các gia đình đang phải đối mặt với bệnh tật và khó khăn tài chính.

Bệnh nhân và người nhà mua hàng tại phiên chợ 0 đồng (Ảnh: Yến Nhi).

Anh A Lăng A Rất (36 tuổi, trú xã Hùng Sơn, Đà Nẵng) cùng con trai A Lăng Hải Quan (8 tuổi) đã quen thuộc với không khí Tết tại bệnh viện. Bé Hải Quan đang điều trị căn bệnh hiểm nghèo Wiskott-Aldrich, một dạng suy giảm miễn dịch di truyền hiếm gặp.

“Đây là năm thứ 8 con tôi điều trị ở bệnh viện và cũng là phiên chợ đón Tết thứ 8 của gia đình. Năm nay tôi cũng chưa biết có thể về quê đón Tết được hay không. Vì vậy, phiên chợ 0 đồng này giúp con được vui chơi, đón Tết sớm, khiến gia đình thấy nhẹ lòng hơn", anh Rất chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Dung (37 tuổi, trú xã Đại Lộc, Đà Nẵng) đã cùng con trai Võ Ngọc Hưng Thịnh (4 tuổi) túc trực tại bệnh viện suốt 6 tháng qua để điều trị bệnh K máu. Gánh nặng kinh tế càng thêm chồng chất khi chị phải nghỉ làm để chăm sóc con.

“Tại đây, con được vui chơi, được lựa chọn quà, còn tôi có thêm động lực để tiếp tục cùng con vượt qua những ngày điều trị phía trước”, chị Dung bày tỏ.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Chí Kông, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết “Phiên chợ 0 đồng” là hoạt động thường niên được bệnh viện duy trì từ năm 2015, dành riêng cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chương trình góp phần xoa dịu những lo lắng, sẻ chia nỗi đau thể chất và tinh thần, đặc biệt với các em bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện”, bác sĩ Kông nhấn mạnh.

Bé A Lăng Hải Quan đã có 8 năm đón Tết tại bệnh viện (Ảnh: Yến Nhi).

Phiên chợ Xuân năm nay quy tụ 16 gian hàng với đa dạng các mặt hàng thiết yếu như gạo, giò chả, set quà Tết, cùng các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Tổng kinh phí và hiện vật của chương trình lên đến khoảng 525 triệu đồng, trong đó có 238 triệu đồng tiền mặt và hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhân khó khăn.

Đặc biệt, các em nhỏ được tận hưởng không khí Tết với những gian hàng riêng bày bán vật dụng học tập, ba lô, quần áo, giày dép. Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như chụp hình miễn phí, phục vụ ăn uống, các trò chơi dân gian, mang lại niềm vui và tiếng cười cho các bệnh nhi.

Cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã tổ chức chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại thành phố Đà Nẵng. Hơn 6.100 phiếu mua hàng trực tuyến trị giá hơn 3 tỷ đồng, cùng 950 suất quà bằng tiền và hiện vật trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đã được trao tặng. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng quyết định tặng 12.000 suất quà, trị giá 12 tỷ đồng tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng còn tổ chức các chuyến xe đưa 4.200 đoàn viên cùng gia đình về quê đón Tết và hỗ trợ 2.000 vé tàu đến các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Yến Nhi