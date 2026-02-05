Vùng núi miền Bắc có thể đón băng giá và mưa tuyết

Tối 5/2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một khối không khí lạnh mạnh đang di chuyển về nước ta.

Dự báo khoảng trưa và chiều 7/2, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ. Khối không khí lạnh sau đó lan rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ khiến trời chuyển mưa rét. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Cơ quan khí tượng nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi Bắc Bộ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15 độ C.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết vào ngày và đêm 8/2.

Theo dự báo, khu vực Hà Nội ngày 7-8/2 có mưa, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 10-12 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 7 đến ngày 9/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và mưa tuyết vào ngày và đêm 8/2 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 6/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng Hà Tĩnh đến Huế trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.