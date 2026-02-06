Hai chị em cùng bé gái sơ sinh tử vong trong phòng đóng kín cửa

Sáng 6/2, lãnh đạo xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ việc 3 người tử vong, nghi do ngạt khí.

Sự việc xảy ra tại nhà ông N.D.T. (60 tuổi, trú tại thôn Tân Thượng). Rạng sáng cùng ngày, người thân phát hiện 2 con gái ông T. gồm N.T.V. (24 tuổi), N.T.H. (21 tuổi) và cháu gái mới sinh được 3 ngày tuổi (con chị V.) nằm bất động trong căn phòng ngủ rộng khoảng 10m2, cửa đóng kín.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thủy Phan).

Cả 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo lãnh đạo địa phương, gia đình đêm hôm trước có đốt than trong phòng để sưởi ấm cho cháu bé sơ sinh. Nguyên nhân tử vong bước đầu được nhận định do ngạt khí than.

Lãnh đạo xã Hồng Lộc cho biết gia đình ông T. có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và phát động kêu gọi hỗ trợ để giúp gia đình sớm vượt qua mất mát.