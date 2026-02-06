Tiêu chí tuyển nhân sự Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Ngày 6/2, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, cho biết đơn vị đang tuyển chọn 4-8 nhân sự làm việc tại cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Các vị trí tuyển dụng gồm: Ban Chiến lược và Tổng hợp, Ban Pháp chế, Ban Thành viên và Ban Công nghệ. Ứng viên có thể là người trong nước hoặc quốc tế đáp ứng tiêu chuẩn, có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp, lý lịch rõ ràng, đạo đức tốt và đủ sức khỏe.

Một nhân sự thuộc doanh nghiệp đang làm việc tại Công viên phần mềm số 2, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Các ứng viên phải có trình độ đại học trở lên từ các trường top 50 (đối với đại học) hoặc top 100 (đối với thạc sĩ, tiến sĩ) theo các bảng xếp hạng QS World University Rankings (bảng xếp hạng đại học thế giới ); Times Higher Education (tạp chí về tin tức và những vấn đề có liên quan đến giáo dục đại học); Academic Ranking of World Universities (bảng xếp hạng trường đại học do Đại học Giao thông Thượng Hải công bố) tại thời điểm tốt nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế. Cá nhân ứng tuyển phải thành thạo tiếng Anh (ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác), có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển chọn hoặc tại các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia thuộc danh sách Forbes Global 2000.

Các nhân tài được thu hút sẽ được hưởng đãi ngộ từ quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam do Chính phủ thành lập, đặt tại TPHCM và thành phố Đà Nẵng.

Trong đó, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm thử nghiệm và giao dịch tài chính số có vai trò quan trọng trong mạng lưới các trung tâm tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng thời chuyên biệt trong việc số hóa tài sản và cung cấp các giải pháp tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng thế hệ mới.