Ông Nguyễn Văn Dũng trở lại làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM

Sáng 6/2, tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa X đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Sau đó, ông Dũng được các đại biểu thống nhất bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM giai đoạn 2021-2023.

Ông Nguyễn Văn Dũng được miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND và bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1972, quê quán tại TPHCM) có trình độ Thạc sỹ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Dũng bắt đầu từ cơ sở. Giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1997, ông công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự Phường 1, quận Tân Bình cũ, kiêm Phó Bí thư Đoàn phường.

Từ tháng 4/1997 đến tháng 12/2003, ông Nguyễn Văn Dũng công tác tại Quận đoàn Tân Bình, lần lượt giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Quận đoàn, Ủy viên Ban thường vụ thường trực Quận đoàn, Trưởng ban An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư, Phó Bí thư Quận đoàn Tân Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Quận đoàn Tân Bình; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận Tân Bình khóa VIII (2000 - 2005), Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn khóa VII (2001 - 2005).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Từ tháng 12/2003 đến tháng 6/2016, ông Dũng công tác tại quận Tân Phú cũ, lần lượt giữ các chức vụ Quận ủy viên; Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Bí thư Quận đoàn; Bí thư Đảng ủy đồng thời Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Phú, thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Phú; Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Tân Phú; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Phú.

Từ tháng 7/2016 đến tháng 11/2018, ông là Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TPHCM.

Từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2021, ông là Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 1 cũ.

Ông Dũng được các đại biểu bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM từ tháng 4/2021 đến ngày 11/11/2023.

Từ ngày 11/11/2023 đến nay, ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM.