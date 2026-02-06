Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước giá từ 1,17 tỷ đồng, bản RS giảm nhẹ

Hai phiên bản hybrid của Honda CR-V được lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ (Ảnh: Võ Huy).

Ngày 5/2, Honda công bố giá bán hai phiên bản CR-V hybrid lắp ráp tại Việt Nam. Theo đó, phiên bản e:HEV L có giá 1,17 tỷ đồng. Phiên bản e:HEV RS có giá 1,25 tỷ đồng, giảm 9 triệu đồng so với bản nhập khẩu Thái Lan.

Đồng thời, hãng xe Nhật Bản loại bỏ phiên bản L AWD (giá 1,25 tỷ đồng). Thứ tự phiên bản từ thấp đến cao giờ đây lần lượt là G, L, e:HEV L và e:HEV RS, có giá bán tương ứng 1,029 tỷ đồng, 1,099 tỷ đồng, 1,17 tỷ đồng và 1,25 tỷ đồng.

Hai phiên bản Honda CR-V hybrid lắp ráp tại Việt Nam không thay đổi nhiều về diện mạo. Khác biệt lớn nhất nằm ở phần ốp viền phía dưới màu đen bóng với bản e:HEV RS và màu đen mờ với bản e:HEV L. Trong khi đó, bản e:HEV RS nhập Thái sử dụng ốp viền phía dưới đồng màu thân xe.

Phiên bản lắp ráp trong nước sở hữu ngoại hình không khác bản nhập khẩu Thái Lan (Ảnh: Võ Huy).

Giữa hai phiên bản e:HEV L và e:HEV RS lắp ráp trong nước có một số khác biệt về trang bị, tính năng. Ở ngoại hình, phiên bản e:HEV RS có thêm đèn sương mù phía sau.

Trong khoang cabin, hai phiên bản hybrid của CR-V lần đầu được trang bị nút bấm chuyển số, nhưng bản e:HEV L chỉ sử dụng màn hình đồng hồ 7 inch, còn e:HEV RS là 10,2 inch.

Ngoài ra, bản e:HEV RS có thêm ghế da dập logo RS, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn trang trí nội thất và tính năng hiển thị thông tin lên kính lái HUD.

Đáng tiếc là hai phiên bản hybrid chỉ có 5 chỗ ngồi. Nếu muốn một chiếc CR-V có 7 chỗ thì khách hàng buộc phải chọn hai phiên bản thấp cấp là G hoặc L.

Hai phiên bản hybrid của Honda CR-V chỉ có duy nhất tùy chọn 5 chỗ ngồi (Ảnh: Võ Huy).

CR-V e:HEV L và e:HEV RS dùng chung hệ thống hybrid bao gồm máy xăng 2.0L (146 mã lực và 183Nm) và mô-tơ điện (181 mã lực và 335Nm), mang đến tổng công suất 204 mã lực, kết hợp với hộp số tự động vô cấp E-CVT.

Việc khai tử bản L AWD cũng đồng nghĩa Honda CR-V không còn tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh. Thay vào đó là hệ dẫn động cầu trước trên cả 4 phiên bản.

Cả hai phiên bản CR-V hybrid đều trang bị đầy đủ gói Honda Sensing, bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, thông báo xe phía trước khởi hành và đèn pha thích ứng tự động.

Riêng tính năng đèn pha thích ứng thông minh chỉ có ở phiên bản cao cấp nhất e:HEV RS.

CR-V e:HEV L và e:HEV RS dùng chung động cơ hybrid, cho tổng công suất 204 mã lực (Ảnh: Võ Huy).

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, trong năm 2025, Honda đã bàn giao 6.224 xe CR-V tới khách hàng Việt, giảm 7% so với năm 2024. Tuy nhiên, phiên bản hybrid tăng trưởng 4,4%, tăng từ 1.808 xe (năm 2024) lên 1.888 xe (năm 2025), đóng góp 30,3% doanh số xe CR-V.

Trong năm 2025, đã nhiều lần phiên bản hybrid (e:HEV RS) vượt tổng doanh số của cả 3 phiên bản thuần xăng (G, L và L AWD). Tuy nhiên, trong quý IV/2025, doanh số CR-V hybrid "hụt hơi", do chuyển đổi nguồn cung.

Ở phân khúc SUV hạng C, Honda CR-V đứng thứ 5 về doanh số trong năm 2025. Mẫu xe dẫn đầu phân khúc là Mazda CX-5 với doanh số 17.262 xe, tiếp đến Ford Territory, VinFast VF 7, Hyundai Tucson và Honda CR-V.