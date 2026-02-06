Gợi ý loạt mâm cỗ cúng ông Công ông Táo vừa đẹp mắt, vừa dễ làm

Ngày 23 tháng Chạp năm nay vào thứ 3 ngày 10/2 dương lịch, dù bận rộn với nhiều công việc dịp cuối năm, các gia đình vẫn dành thời gian chăm chút cho mâm cỗ cúng ông Công ông Táo với những món ăn thơm ngon, đẹp mắt.

Khi làm mâm cỗ cúng ông Công ông Táo, các gia đình thường ưu tiên sự hài hòa, đẹp mắt và phù hợp điều kiện, thời gian.

Dưới đây là một số gợi ý mâm cỗ cúng vừa đẹp mắt, vừa dễ làm:

Mâm cỗ mặn truyền thống thường có các món quen thuộc như gà luộc nguyên con, xôi, bánh chưng, canh măng hoặc canh mọc, rau xào hoặc luộc, món chiên hoặc hấp, nộm, hải sản... Gà thường được buộc cánh tiên, xôi ép theo khuôn.

Bên cạnh đó, trong lễ vật dâng cúng không thể thiếu đĩa hoa quả tươi, trầu cau, rượu, nước và bộ mũ áo Táo quân theo phong tục.

Mâm cỗ được chị Hòa Bùi (ở Hà Nội) chuẩn bị với nhiều món ngon như: Gà hấp, xôi gấc, tôm hấp, giò xào, chả cốm, giò cuộn ngũ sắc, canh rau củ nấu xương...

Món giò cuộn ngũ sắc vừa đẹp mắt vừa dễ làm. Chị Hòa gợi ý, chỉ cần thái nhỏ ngô ngọt, cà rốt, đậu hà lan luộc nhanh để giữ màu xanh sau đó trộn với giò sống, cho thêm nước mắm rồi trộn đều.

Dùng váng đậu đã ngâm mềm làm vỏ cuộn tròn nguyên liệu, sau đó dùng lá chuối hoặc giấy bạc tạo lớp bọc bên ngoài rồi đem hấp, chờ nguội hoặc cho vào tủ lạnh trước khi cắt lát đem dâng cúng.

Mâm cỗ cúng với nhiều món ăn đặc trưng dịp Tết của chị Nguyễn Thùy Linh (ở Nghệ An). Chị Linh gợi ý thực đơn gồm: Rau củ luộc, giò, bắp bò ngâm mắm, canh măng, tôm chiên, su hào chua ngọt, rau xào.

Với nhiều gia đình, trên các mâm cỗ cúng dịp Tết không thể thiếu món nem rán, dưa hành và giò...

Mâm cỗ nhiều màu sắc với bánh bao kim tiền, nem rán, cá chiên xù, cua hấp, bò sốt, canh bóng thập cẩm, chè bưởi.

Một số gia đình có thói quen cúng chè, các món ngọt trên mâm cỗ với quan niệm để Táo quân về chầu Ngọc Hoàng "ngọt giọng" tấu báo những điều tốt đẹp. Ngoài ra, trên mâm cỗ cúng thường có bánh bao hoặc xôi tạo hình cá chép tượng trưng cho phương tiện cho Táo quân lên trời.

Canh măng là món ăn không thể thiếu trên nhiều mâm cỗ dịp Tết. Canh măng nấu nhanh gọn. Phi thơm hành khô, cho măng vào xào một lúc. Nêm muối, đảo cho măng ngấm gia vị thì cho nước xương hoặc nước luộc gà vào. Nấu sôi rồi thả các viên mọc vào. Nấu đến khi mọc nổi lên, nấu thêm vài phút, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, sau đó rắc hành lá, gốc hành chẻ.

Với những gia đình trẻ, mâm cỗ được giản lược nhưng vẫn đủ đầy ý nghĩa. Mâm cỗ có một số món mua sẵn như chả quế, bánh bao, nem chua... Ngoài ra, gia chủ nấu thêm canh củ quả, nấm chiên xù, salad, xôi, gà... Mâm cỗ này phù hợp với nhịp sống hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét truyền thống.

Bên cạnh các mâm cỗ mặn, mâm cỗ chay ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn, nhất là những nhà theo lối sống thanh đạm. Một mâm cỗ chay trong hình gồm các món: Xôi gấc, bánh bao cát tường, giò hoa ngũ sắc, nem chay, chả nấm, khoai kén cốt dừa, chạo nấm, cuốn ngũ sắc, salad, cơm cuộn, canh măng, rau luộc.

