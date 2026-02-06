Buộc tháo dỡ loạt nhà rường trái phép trong khu du lịch nông trại

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến nay chủ đầu tư khu du lịch La Vega Legacy (phường Thanh Thủy, thành phố Huế) đã tháo dỡ hầu hết các ngôi nhà lợp ngói, khung gỗ, tường gạch trên diện tích đất nông nghiệp trong khuôn viên dự án.

Đây là những công trình theo kiểu nhà rường truyền thống, dựng lên trong năm 2025 khi chủ đầu tư khu du lịch chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích (theo Luật Đất đai 2024).

Chủ đầu tư đã tháo dỡ toàn bộ các công trình nhà rường trái phép tại khu du lịch La Vega Legacy (Ảnh: Cao Tiến).

Theo lãnh đạo phường Thanh Thủy, thời gian qua, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật tại khu du lịch nêu trên.

Qua kiểm tra, chính quyền phường Thanh Thủy ghi nhận, khu du lịch nêu trên đã dừng hoạt động, tháo dỡ các công trình vi phạm và đang chuẩn bị hồ sơ, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng.

Trước đó như Dân trí phản ánh, UBND phường Thanh Thủy đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông V.V.T. (SN 1964, trú tại tổ dân phố 10, phường Thanh Thủy) vì tự ý chuyển đổi gần 665m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Diện tích chuyển đổi trái phép nằm trong khu đất rộng hơn 133.000m2, tọa lạc tại tổ dân phố 12, phường Thanh Thủy, cạnh cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Khu du lịch theo mô hình Farmstay thời điểm tháng 9/2025 (Ảnh: Cao Tiến).

Trong năm 2025, tại vị trí này đã "mọc" lên khu du lịch theo mô hình nông trại kết hợp lưu trú (Farmstay), với hàng loạt công trình xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng đất nông nghiệp đa mục đích.

Mặc dù xây dựng theo mô hình Farmstay, từ cuối tháng 4/2025, các trang mạng xã hội đã quảng cáo rầm rộ đây là "một khu nghỉ dưỡng hạng sang với kiến trúc giao thoa giữa nét đẹp hoàng gia và tinh thần hiện đại, lấy cảm hứng từ cung đình Huế".

Ngày 28/7/2025, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Thanh Thủy đã lập biên bản về tình trạng xây dựng tại khu đất này.

Tại thời điểm kiểm tra, ngoài các công trình cũ, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt hạng mục mới chưa được cấp phép, gồm: 25 lều bạt cao cấp có sàn nhựa, khung sắt, trang bị giường ngủ, tủ, tivi; 10 chòi dựng từ khung sắt tiền chế.

Các công trình nhà rường trong khu du lịch kết hợp nông trại thời điểm chưa hoàn thành tháo dỡ (Ảnh: Cao Tiến).

Trong khuôn viên khu du lịch còn có một mô hình phao nổi lớn trên hồ, sân bóng đá cùng nhiều nhà lắp ghép bằng khung sắt, gỗ đang trong giai đoạn hoàn thiện. Chính quyền địa phương khẳng định, các công trình lắp ghép này không thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Đến ngày 8/9/2025, UBND phường Thanh Thủy tiếp tục kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị chủ sử dụng đất ngừng thi công xây dựng các công trình trên thửa đất chuyển đổi trái phép.