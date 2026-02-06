Nữ tài xế bị phạt 5 triệu đồng vì vượt ẩu trên cao tốc

Sáng 6/2, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Đội 1 C08 vừa lập biên bản xử phạt với chị N.T.T.D. (SN 1985, quê Lào Cai) do có hành vi đi sai làn đường trên cao tốc.

Với vi phạm nêu trên, chị D. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh chị D. điều khiển ô tô vượt ẩu nguy hiểm trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo C08, vào lúc 12h21 ngày 3/2, tại km185 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chị D. điều khiển ô tô con BKS 24A-080.xx đi sai làn đường (làn ngược chiều). Hành vi vi phạm này đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Đội 1 đã vào cuộc xác minh, mời chị N.T.T.D. lên trụ sở để làm việc.

Cục C08 cho biết, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có nhiều đoạn đang được sửa chữa, nâng cấp, nếu các tài xế tham gia giao thông kiểu "vô ý thức" tại những đoạn đường này, sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.