Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy ở cơ sở mai táng tại TPHCM

Ngày 6/2, Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra vụ cháy cơ sở mai táng ở phường Bến Cát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 5/2, cơ sở mai táng trên quốc lộ 13, phường Bến Cát, bất ngờ bốc cháy. Người dân sống sát bên đã nhanh chóng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Thời điểm này, bên trong có 3 người đang mắc kẹt bên trong.

Cơ sở mai táng bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM và lực lượng chức năng của phường Bến Cát đã nhanh chóng có mặt, triển khai công tác dập lửa.

Ba người bị mắc kẹt được giải cứu ra ngoài an toàn. Một số ô tô bên trong cơ sở mai táng cũng được người dân đưa ra ngoài, giảm thiểu thiệt hại cho chủ cơ sở. Vụ cháy được dập tắt sau ít phút và không có thiệt hại về người.

Sáng cùng ngày, nhân viên điện lực và nhà mạng đã có mặt để khắc phục sự cố do vụ cháy gây ra.