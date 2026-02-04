Cục CSGT nói về việc đặt chốt kiểm soát trong vụ tai nạn ở Thái Nguyên

Tối 4/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h35 cùng ngày, tại km143+350, quốc lộ 1B thuộc phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, làm một cán bộ CSGT tử vong và một người khác tử vong.

Cục CSGT cho hay, sau khi sự việc xảy ra, nhiều người cho rằng việc tổ chức kiểm soát tại một điểm của CSGT là chưa đúng quy định.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT hy sinh (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

"Đối chiếu với hiện trường vụ việc, hình ảnh từ các clip ghi nhận vụ việc có thể thấy, việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên là đúng quy định", vị đại diện Cục CSGT khẳng định.

Cục CSGT cho biết, việc này được thể hiện ở các điểm như việc kiểm soát tại một điểm của tổ công tác CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên được thực hiện theo kế hoạch tuần tra, kiểm soát của Phòng CSGT Thái Nguyên.

Theo Cục CSGT, đoạn đường tổ chức kiểm soát thẳng, thoáng, không vật cản che khuất tầm nhìn. Đường có dải phân cách cứng giữa, chia thành 2 chiều đường, mỗi bên có 2 làn đường (mỗi làn rộng 3,5m), có lề đường, do vậy không thể nói là đường hẹp.

Cơ quan này khẳng định, ô tô tuần tra kiểm soát CSGT đỗ sát lề đường bên phải, có đặt 2 chóp nón cách sau xe để cảnh báo và hình thành khu vực thực thi công vụ.

CSGT dừng xe để kiểm soát sát lề đường bên phải và thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình công tác.

Hình ảnh chiếc xe tải trước khi gây ra vụ tai nạn (Ảnh: Cục CSGT).

Cũng theo Cục CSGT, clip từ camera hành trình của một xe đi phía sau chiếc xe tải BKS 20C-211.76 (xe tải gây tai nạn) cho thấy đoạn đường xảy ra tai nạn là đoạn đường rộng, thoáng, việc dừng phương tiện của tổ CSGT là đúng quy định.

Đồng thời qua camera cho thấy, chiếc xe tải BKS 20C-211.76 có kích thước dài, tuy nhiên lái xe không kiểm soát tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, tài xế không có ý thức xếp hàng tuần tự để đi đường, không chú ý quan sát khi chuyển hướng mà đánh lái sang phải theo kiểu thói quen "đi điền vào chỗ trống", gây mất an toàn và để xảy ra tai nạn giao thông.

"Do vậy không thể ngụy biện bằng bất cứ lý do nào cho thói quen tham gia giao thông vô ý thức, vô pháp của lái xe tải BKS 20C-211.76 nói riêng và nhiều lái xe khác nói chung", vị đại diện Cục CSGT cho hay.