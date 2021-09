Shipper ở TPHCM xếp hàng dài cả trăm mét dọc 2 tuyến đường chờ xét nghiệm

Sáng 20/9, nhiều trạm y tế lưu động tại TPHCM trở nên quá tải khi có hàng nghìn shipper đến làm xét nghiệm Covid-19 để có thể chạy giao hàng liên quận.

Từ sáng sớm, đã có hàng trăm shipper xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19 tại trạm y tế lưu động trường mầm non Quỳnh Hương, số 118 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp. Shipper xếp hàng dài cả 2 tuyến đường Nguyễn Văn Lượng qua đến đường Lê Hoàng Phái.

Ông Nguyễn Văn Hương (55 tuổi) nghỉ chạy giao hàng từ ngày 31/5 tới hôm nay mới bắt đầu chạy lại. Ông Hương chờ từ 5h sáng để lấy mẫu xét nghiệm. "Đợt vừa rồi tôi nghỉ ở nhà vì sợ dính Covid, hôm nay mới bắt đầu đi làm xét nghiệm để chạy lại, nhưng đông quá kiểu này rất dễ lây nhiễm. Hôm nay mà không test nhanh được thì tôi nghỉ luôn chứ chờ đợi mệt mỏi lắm", shipper này cho biết.

Nhiều tài xế công nghệ phải đến từ 4h sáng nhưng cũng chưa tới lượt được làm xét nghiệm. "Hôm qua tôi ghé một lần nhưng tới 9h sáng thì điểm lấy mẫu ngừng làm việc mà hàng người thì vẫn còn rất dài nên tôi không tới lượt, hôm nay đến từ lúc 4h30 sáng nhưng 6h rồi vẫn chưa được test", tài xế Nguyễn Hữu Mẫn cho biết.

Nhiều shipper tỏ ra mệt mỏi khi phải dậy sớm và xếp hàng chờ đợi.

Do lượng shipper tập trung quá đông, chính quyền phải cử lực lượng dân quân ra đảm bảo trật tự, giãn cách.

Shipper muốn xét nghiệm Covid-19 thì phải có tên trong danh sách của Sở Công Thương TPHCM. Sở sẽ cập nhật danh sách xuống các trạm y tế lưu động, các nhân viên y tế kiểm tra những shipper nào đầy đủ giấy tờ sẽ được cung cấp phiếu làm xét nghiệm.

Bên trong khoảng sân trường mầm non được bố trí ghế cho các shipper ngồi chờ đến lượt lấy mẫu ngồi chờ đợi. Có 4 người gồm nhân viên y tế, tình nguyện viên phụ trách lấy mẫu xét nghiệm cho shipper. "Mấy hôm trước khá vắng, nhưng từ hôm qua tới giờ lượng shipper tới đây rất nhiều, chúng tôi cố gắng làm được nhiều nhất có thể nhưng vẫn không làm hết cho mọi người được", tình nguyện viên Phương Thảo chia sẻ.

"Sáng nay tôi có mặt tại điểm xét nghiệm từ 4h sáng, là một trong những người tới đầu tiên nên may mắn được làm sớm. Bây giờ lấy mẫu xong chờ đợi kết quả rồi bắt đầu chạy giao hàng", Tài xế Hoàng nói.

Mỗi bộ kít test nhanh sẽ làm mẫu gộp cho 3 người. Mỗi ngày, điểm xét nghiệm lưu động này sẽ lấy khoảng 600 mẫu.

Sau khoảng 15 phút lấy mẫu xét nghiệm, các shipper được trả kết quả. "May quá có giấy rồi, bây giờ tôi phải đi kiếm cái gì để ăn sáng đã rồi mới tính tiếp chứ đói quá", tài xế Vinh cho hay.

Tại điểm lấy mẫu lưu động ở một trung tâm thương mại trên đường Phan Văn Trị cũng có hàng trăm shipper chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm trong sáng 20/9. "Chúng tôi làm xét nghiệm nhưng giấy do quận đoàn Gò Vấp cung cấp, khi chạy qua Quận 12 thì bị bắt quay đầu vì công an yêu cầu phải giấy do Sở Y tế cấp mới được phép hoạt động, thế là mất công đi làm xét nghiệm", shipper Nguyễn Hoàng Huấn nói.

Theo một nhân viên y tế, do lượng shipper quá đông, giấy xác nhận do Sở Y tế cung cấp không kịp nên phải dùng giấy của Quận Đoàn, để tiện cho shipper hoạt động, các nhân viên y tế sau khi cấp giấy đã gọi điện cho Công an quận để trao đổi với các địa phương tạo điều kiện cho shipper có giấy được hoạt động.

2 ngày qua, nhiều trạm y tế lưu động ở quận Gò Vấp trở nên quá tải vì lực lượng shipper được phép hoạt động liên quận. Tại họp báo chiều 19/9, đại diện Sở Công Thương cho biết, số shipper đăng ký hoạt động ngày 18/9 là 33.500 người, ngày 19/9 lên tới 82.160 người. Sở giới hạn số shipper đăng ký ở mức 92.000 shipper hoạt động.